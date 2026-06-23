Trump afirma que Irán aceptó "el mayor nivel de inspecciones nucleares" para garantizar la "honestidad nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que parece "altamente improbable" que vaya a ordenar un nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz y ha destacado que Irán "ha aceptado totalmente el mayor nivel de inspecciones nucleares" como parte de su diálogo para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático.

"A pesar de sus protestas y declaraciones falsas en sentido contrario, sumadas a la incesante campaña de noticias falsas que busca minimizar la victoria estadounidense, Irán ha aceptado plenamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!)", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

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"Esto garantizará la 'honestidad nuclear'. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría habido más negociaciones!", ha recalcado Trump en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha manifestado que "a partir de esto y otras grandes concesiones realizadas por Irán", ha ordenado que el estrecho de Ormuz "permanezca abierto, sin un bloqueo naval".

Así, ha matizado que "todos los buques permanecerán en sus puestos por si fuera necesario volver a poner en pie el bloqueo, lo que en estos momentos parece altamente improbable".

Trump ha explicado además que los fondos desbloqueados y las sanciones retiradas por Estados Unidos sobre Irán "se depositan en una cuenta de garantía bloqueada, controlada por Estados Unidos", antes de argumentar que estos fondos "se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos, exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja de agricultores estadounidenses".

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"Irán necesita urgentemente estas cosas. Se trata de una crisis humanitaria, y considero necesario ayudar ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¡Las conversaciones van bien!", ha destacado el mandatario norteamericano, quien ha especificado que durante la jornada del lunes "transitaron 19 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz".

En este sentido, ha remarcado que esta cifra "supone un récord histórico" y ha agregado que "los precios del petróleo están a la baja" y que "el mundo es un lugar mucho más seguro" a raíz del memorando de entendimiento alcanzado con Irán para intentar poner fin al conflicto en Oriente Próximo, que ha tenido un gran impacto sobre la economía mundial.

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El mensaje de Trump ha sido publicado horas después de que el viceministro de Exteriores iraní y jefe de la delegación de negociaciones técnicas del país, Kazem Qaribabadi, haya confirmado la finalización de los contactos técnicos en Suiza y haya desvelado un acuerdo sobre el proceso para las negociaciones futuras con Washington.

Qaribabadi ha reseñado que ambas delegaciones han decidido crear "cuatro grupos de trabajo", centrados en "terminación de las sanciones", "asuntos nucleares", "reconstrucción económica y desarrollo", y "supervisión y aplicación", según han recogido los medios iraníes, tras lo que Teherán ha negado contactos con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y ha rechazado que sus inspectores vayan a hacer revisiones en instalaciones dañadas durante la guerra.

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