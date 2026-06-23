Samsung anuncia UFS 5.0, el nuevo estándar de almacenamiento móvil con la velocidad más alta de la industria

Samsung ha anunciado el chip de almacenamiento UFS 5.0, que eleva la velocidad de lectura secuencial a 10,8 GB/s para doblar el rendimiento del anterior, UFS 4.1, que se quedaba en los 4,3 GB/s (4.300 MB/s).

El fabricante coreano ha publicado desde su web todos los detalles de la solución UFS 5.0, que alcanza la velocidad de transferencia de datos más alta de la industria móvil al llegar a los 10,8 GB/s en velocidad de lectura secuencial y hasta los 9,5 GB/s en escritura.

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Esta solución es vital para el rendimiento de dispositivos móviles como 'smartphones' o tabletas, ya que cuanto más rápida sea su velocidad de lectura y escritura, más rápido se abren las aplicaciones, se transfieren archivos e incluso se mejora la experiencia de la inteligencia artificial (IA) que funciona de forma local.

"En la era de la IA en el dispositivo, los dispositivos de almacenamiento están evolucionando para convertirse en un motor clave que define las experiencias de IA", ha afirmado el director de Planificación de Productos de Memoria en Samsung Electronics, Jangseok Choi.

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Un ejemplo de las palabras de Choi es el Galaxy S26 Ultra de Samsung, ya que, mientras utiliza el procesamiento de IA a través de la nube para ciertas funciones, como la traducción de texto, usa la IA local que, entre otras facetas, mantiene la privacidad del usuario y convierte al dispositivo en uno independiente que no necesita conectarse a la red.

"Al superar con éxito la etapa de desarrollo de la primera solución UFS 5.0 de la industria, Samsung está estableciendo un nuevo estándar para el almacenamiento móvil y continuará impulsando la innovación para el mercado de plataformas móviles de próxima generación", recuerda Choi sobre el gran avance que supone el lanzamiento de UFS 5.0.

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Otro avance de UFS 5.0 está relacionado con la eficiencia energética al mejorarse en más de un 40 por ciento en comparación con UFS 4.1. La suma de tecnologías como 'clock gating' (compuerta de reloj) y de voltaje múltiple ha conseguido que se reduzca la energía requerida para transferir la misma cantidad de datos.

Esto permite disminuir el consumo general de energía para prolongar la duración de la batería de los dispositivos que integren próximamente la solución UFS 5.0.

Samsung también ha destacado de UFS 5.0 el tamaño, ya que solo mide 7,5 x 13 x 0,9 mm, por lo que se ha conseguido que sea un 16,7 por ciento más pequeño que su predecesor. Esto permitirá aprovechar el reducido espacio con el que cuentan los dispositivos móviles para mejorar sus tecnologías y ofrecer una mejor experiencia de uso a los próximos compradores de los dispositivos que incorporen UFS 5.0.

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La compañía coreana ha confirmado que comenzará la producción en masa de UFS 5.0 para el cuarto trimestre de este año en una gran variedad de capacidades que llegan hasta un terabyte (TB).