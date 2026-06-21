Cuatro provincias chinas, en alerta ante desastres geológicos por las fuertes lluvias

Shanghái (China), 21 jun (EFE).- El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó este fin de semana una alerta para cuatro provincias del este y el centro del país por posibles desastres geológicos ante las fuertes lluvias que, como cada año, marcan la temporada estival.

La institución tomó la iniciativa para la provincia oriental de Anhui y para las centrales de Hubei, Hunan y Guizhou, situadas a lo largo de la cuenca del río Yangtsé -el mayor de China y de toda Asia- o de alguno de sus principales afluentes.

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Se espera que en algunas zonas de las mencionadas regiones se registren lluvias torrenciales a lo largo de los próximos días, según los últimos partes meteorológicos.

Esto se traduce en un mayor riesgo de desastres como corrimientos de tierras o inundaciones, por lo que el Ministerio reclamó a las autoridades locales que extremen la atención a la evolución de las condiciones climáticas.

La semana pasada, las autoridades nacionales ya habían activado las alertas por el riesgo de crecidas e inundaciones en áreas desérticas del noroeste del país ante la combinación de altas temperaturas, lluvias y el deshielo estacional.

Y, desde el pasado fin de semana, más de 36.000 personas fueron evacuadas en la provincia suroriental de Cantón por las fuertes precipitaciones, que provocaron la activación de la segunda alerta de mayor gravedad también para las cercanas regiones de Guangxi, Fujian, Yunnan y la mencionada Guizhou.

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Las lluvias coinciden con una fase de precipitaciones intensas que afecta cada año al sur de China en torno a estas fechas y que son conocidas como 'lluvias del barco del dragón', en referencia a la festividad que se celebró este viernes en todo el país.

China afronta cada verano episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos, con especial incidencia en el sur y el centro del país durante la temporada de precipitaciones.

En los últimos años, el país sufrió desastres como las inundaciones de Pekín de 2023, con más de 30 muertos, las olas de calor y sequías de 2022, que afectaron al suministro eléctrico en varias zonas, y las lluvias de 2021 en la provincia central de Henan, que dejaron más de 300 fallecidos. EFE

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