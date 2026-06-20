Ucrania tacha de "error estratégico" que Polonia retire una condecoración a Zelenski

Berlín, 20 jun (EFE).- El Gobierno ucraniano ha criticado la retirada por parte del presidente polaco Karol Nawrocki de la máxima distinción al mérito de Polonia, la Orden del Águila Blanca, al líder ucraniano Volodímir Zelenski debido a la crisis diplomática que atraviesan ambos países, y la ha calificado de "error estratégico".

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó en Facebook su malestar por unos pasos "injustificados, impulsivos y desdeñosos" que no se refieren a Zelenski, sino "primariamente al Estado ucraniano" y que sólo benefician a Moscú.

Por ello, anunció, ha decidido devolver la Orden al Mérito de la República de Polonia, que le fue concedida en octubre de 2022, señaló.

"Durante un año y medio hemos estado trabajando activamente para resolver contradicciones, despolitizar asuntos históricos, desbloquear labores profesionales y científicas, labores de búsqueda y exhumación y de reenterramientos a petición de la parte polaca", afirmó, en alusión a las tensiones por cuestiones históricas que han desembocado en la crisis actual.

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En este contexto, lamentó que "en vez de buscar soluciones, la parte polaca ha decidido intensificar esta escalada a un nivel inaceptable" y aseguró que "ningún presidente de otro país nos dictará nuestra propia historia".

También el jefe de la oficina presidencial ucraniana y antiguo jefe de los servicios secretos Kirilo Budánov anunció este sábado su intención de devolver la Orden al Mérito de la República de Polonia que le fue entregada el año pasado.

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"Esto es un regalo para el agresor de Moscú, que ciertamente va a emplear contra nuestros dos países", afirmó con respecto a la disputa, que comenzó cuando Ucrania impuso el nombre de una milicia nacionalista que masacró a civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial a una unidad militar.

Además, Budánov se declaró convencido de que el gesto de Nawrocki no tiene nada que ver con la justicia, ya que el dictador fascista italiano Benito Mussolini y otros muchos siguen ostentando la máxima distinción polaca.

En un vídeo difundido el viernes, Nawrocki explicó su decisión de retirarle la orden a Zelenski, a modo de "advertencia", pues hay "límites" que no se pueden traspasar en las relaciones entre Polonia y Ucrania y la primera debe defender sus intereses nacionales.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha intentado actuar como mediador en la disputa, hasta ahora sin éxito, ha criticado que la situación sólo favorece al Kremlin y ha asegurado que la tarea de los presidentes Zelenski y Nawrocki es calmar las emociones, no avivar la tensión". EFE