Agencias

Muere atropellada una mujer de 66 años en una finca de Nohales

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Una mujer de 66 años ha fallecido este sábado tras ser atropellada en una finca privada perteneciente al municipio de Nohales, en la provincia de Cuenca.

Según ha informado el Servicio del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 16.16 horas cuando la mujer ha sido atropellada por una furgoneta.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil, que se encuentran investigando las circunstancias del hecho, así como un equipo de bomberos del Parque de Cuenca, que ha tenido que liberar a la mujer que había quedado atrapada bajo el vehículo.

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Asimismo, se ha desplazado una UVI móvil, aunque tan solo ha podido dar cuenta del fallecimiento de la afectada.

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