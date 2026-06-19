Madrid consolida su liderazgo como capital de inversión hotelera en Europa con valoración de 11.700 millones

Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión hotelera de Europa, con una planta hotelera valorada en 11.700 millones de euros y un posicionamiento cada vez más 'premium', según se ha puesto de manifiesto en el Tour del Conocimiento Hotelero organizado por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) y Banco Sabadell.

El encuentro ha reunido en la capital a directivos y expertos del sector turístico, que coincidieron en destacar el momento de fortaleza que atraviesa Madrid como destino inversor, impulsado por la llegada de grandes marcas internacionales, la modernización de la oferta y una demanda cada vez más diversificada.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, los participantes también han advertido de la necesidad de mantener la prudencia para garantizar un crecimiento progresivo y que permanezca el equilibrio del destino, especialmente con la evolución del turismo de negocios y el segmento Reuniones, Viajes de Incentivo, Conferencias y Ferias/Exposiciones (MICE), que demanda establecimientos de cuatro estrellas a precios competitivos.

MADRID, MERCADO HOTELERO EN EXPANSIÓN

En el ámbito de la inversión y la financiación hotelera, los expertos han situado a Madrid como un mercado "premium, estable y con recorrido de crecimiento". Según ha afirmado Fernando Vives, CEO de Tasalia, la capital ha alcanzado una valoración hotelera de 11.700 millones de euros, lo que refuerza su atractivo para el capital internacional.

PUBLICIDAD

Los inversores, según el análisis del sector, priorizan cada vez más activos ubicados en zonas prime, con capacidad de generación estable de ingresos y potencial de mejora de rentabilidad mediante estrategias de gestión más avanzadas.

LA CIBERSEGURIDAD DEL SECTOR

El Tour del Conocimiento Hotelero también ha dedicado una de sus mesas a los retos en materia de fraude y seguridad, donde se ha hablado del aumento de los ataques informáticos en el sector turístico.

Los expertos han reclamado una mayor implicación de todos los actores del ecosistema y han coincidido en que la ciberseguridad debe integrarse en la estrategia empresarial al mismo nivel que la comercialización o la experiencia del cliente.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La jornada ha concluido con un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial en la distribución hotelera, donde los expertos han reclamado un enfoque práctico y orientado a resultados.

"No nos estamos enterando de nada", ha resumido el CEO de Neobookings, Chema Ramón, quien ha defendido la necesidad de diferenciar entre usos operativos y estratégicos de la tecnología.