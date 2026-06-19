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La Habana critica que el PE pida suspender el diálogo político entre Cuba y la UE

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La Habana, 19 jun (EFE).- El Gobierno cubano cargó este viernes contra el Parlamento Europeo (PE) por proponer la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) que la Unión Europea (UE) mantiene con la isla pendiente de una transición democrática y respeto a los derechos humanos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lamentó en redes sociales que la Eurocámara prefiera "sumarse a la mendaz narrativa estadounidense" que justifica el bloqueo petrolero contra la isla, "la guerra económica extrema y la amenaza militar del Gobierno de EE.UU. contra el pueblo de Cuba".

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"No nos sorprende. Hemos visto el silencio y la complicidad de esos mismos grupos frente al genocidio israelí en Gaza", prosiguió.

El ministro de Exteriores cubano criticó que el PE no invoque "la soberanía, jurisdicción e intereses europeos" frente a las últimas sanciones secundarias aprobadas por Estados Unidos y que han afectado ya a varias empresas europeas en la isla.

Sin embargo, Rodríguez aseguró que su Gobierno "seguirá apostando" por el ADPC, un "mecanismo que permite abordar los temas de interés común y las diferencias, sobre bases de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo".

El Parlamento Europeo pidió este jueves que la UE suspenda el acuerdo con Cuba si La Habana no da "pasos concretos y significativos" hacia una transición democrática y libera de forma "inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos".

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Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante este texto que "condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano".

La Eurocámara expresó también su "máxima y urgente preocupación sobre el deterioro dramático de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afectan particularmente a los grupos vulnerables".

El texto pide sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e incide en que, para Cuba, "la única forma de salir del sufrimiento, la pobreza y el aislamiento será un cambio profundo económico y político que lleve sin retrasos a una transición democrática".

Populares, conservadores y liberales rechazaron la petición de socialdemócratas y Verdes de subrayar que "la crisis actual" que se vive en la isla "es el resultado de una combinación de factores internos y externos" como "el impacto cada vez más negativo del embargo estadounidense". EFE

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