Felipe VI y la princesa Leonor realizan un vuelo de instrucción conjunto en la Academia General del Aire en San Javier

El rey Felipe VI y la princesa Leonor han realizado un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire y de Espacio (AGA), en San Javier (Murcia), en la que la heredera está completando su formación militar.

La Casa Real ha detallado que el Rey y la Princesa de Asturias han realizado un vuelo en dos aviones separados y ha remitido imágenes de la preparación y de la actividad aérea.

Este vuelo se ha dado después de que Leonor haya completado su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), como complemento a la instrucción aérea en la AGA.

La hija de Don Felipe y Doña Letizia está completando el tercero de los tres cursos académicos en que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y ahora Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

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En Zaragoza, la Princesa de Asturias recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Su instrucción continuó en Ferrol, con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.