Condenadas a prisión siete personas por asaltar el palacio presidencial durante las protestas de 2025

Un tribunal de la capital georgiana, Tiflis, ha condenado este viernes a siete personas a sendas penas de prisión por el asalto al palacio presidencial que tuvo lugar en octubre de 2025 durante las fuertes protestas contra el Gobierno en plena crisis política por la apertura de un cisma entre el Ejecutivo y la que fuera autoproclamada líder 'de facto' de la oposición favorable a Bruselas, Salomé Zurabishvili, expresidenta del país.

El juez Georgi Gelashvili ha dictado así cinco años de prisión para varios de los acusados, identificados como Georgi Chajunashvili, Konstantin Kokaya, David Sturua, Kajaber Mzhavanadze, David Zhgenti y Zakro Albutashvili, mientras que Iya Darajvelidze tendrá que pasar tres años en prisión, según informaciones del portal de noticias Civil.

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La Fiscalía había acusado a los siete imputados de intento de asalto de recintos estratégicos pertenecientes al Gobierno durante la jornada de aquel 4 de octubre en la que se produjo un fuerte aumento de la tensión después de que el partido gubernamental, Sueño Georgiano, obtuviera el 81,6% de los apoyos en las elecciones municipales de Tiflis.

Aquella misma noche, la oposición convocó una protesta que derivó en enfrentamientos con la Policía dejaron a varios manifestantes y agentes heridos. Además, los manifestantes irrumpieron en el patio de la residencia del presidente georgiano, Mijail Kavelashvili, tras derribar las vallas metálicas de seguridad.

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El primer ministro, Irakli Kobajidze, responsabilizó entonces de la violencia al partido opositor Movimiento Nacional Unido y calificó los desórdenes como un "fallido golpe de Estado".