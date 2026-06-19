Austria rechaza por elevada la propuesta de presupuesto de la UE y pide más eficiencia

Viena, 19 jun (EFE).- El Gobierno austríaco ha mostrado este viernes su rechazo a la actual propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 al considerar que su volumen es demasiado elevado, y ha dicho que más dinero no significa automáticamente que la Unión Europea sea más fuerte.

"El borrador actual es insuficiente porque el volumen es demasiado alto. Se necesita una reducción significativa del volumen", señaló el canciller de Austria, el conservador Christian Stocker, antes de comenzar la segunda jornada del Consejo Europeo que arrancó ayer.

El jefe del Gobierno austríaco opinó que "más dinero no significa automáticamente que la UE sea más fuerte" y planteó que hay que buscar maneras de usar de forma más eficiente los medios de que se dispone para que solucionar un problema no dependa de "echarle dinero".

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Aunque dijo que es demasiado pronto para hablar de en cuánto habría que rebajarlo, sí dejó claro que la actual cifra de dos billones de euros "es demasiado alta".

Stocker dijo que para su país es esencial que en el diseño de las cuentas comunitarias haya suficientes fondos para la agricultura y para las regiones, y también incluir el tema de la rebajas para algunos de los socios.

El jefe del Gobierno austríaco señaló que la agricultura también entra en la esfera de la seguridad, en lo que se refiere a asegurar la producción de alimentos y los suministros.

Respecto a la relaciones con China, aseguró que no es aceptable el actual desequilibrio en la balanza comercial, pero defendió mantener el diálogo y advirtió de que "las guerras comerciales muy a menudo solo dejan perdedores". EFE