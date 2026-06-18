Sheinbaum hablará con Felipe VI sobre pueblos originarios y la grandeza cultural de México

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que aprovechará la visita del rey Felipe VI de España la próxima semana para abordar la importancia de los pueblos originarios y la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonia.

La mandataria confirmó en su conferencia de prensa diaria que el monarca español llegará a México la tarde del jueves 25 de junio, en una escala breve antes de trasladarse a Guadalajara (Jalisco, oeste), donde al día siguiente asistirá al tercer partido de la selección española en el Mundial, contra Uruguay.

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“Todavía no sabemos los temas (de la reunión)", indicó Sheinbaum, aunque adelantó que su postura será hablar “siempre” de los pueblos originarios, de su relevancia histórica y del valor que representan para México desde antes de la llegada de los españoles hasta la actualidad .

La reunión ocurrirá tras años de tensión diplomática por la carta de 2019 en la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió a la Corona española disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

Sheinbaum recordó que aquella carta, que describió como privada, fue difundida públicamente y después derivó, según dijo, en “una campaña en España” contra López Obrador.

La mandataria consideró, no obstante, que Felipe VI dio “un paso muy importante” en marzo al asistir a una exposición sobre mujeres indígenas en Madrid en la que reconoció que "hubo muchos abusos" durante la conquista.

“Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance”, expresó Sheinbaum, quien vinculó ese gesto con un reconocimiento de los pueblos originarios.

La presidenta sostuvo que México mantiene la visión de que en España debe reconocerse la grandeza cultural mexicana no como una herencia que comienza con la colonia, sino como una continuidad que viene del origen de los pueblos indígenas y de sus grandes civilizaciones.

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“Como él da un paso, pues lo recibimos aquí”, dijo Sheinbaum, al subrayar que Felipe VI pudo viajar directamente a Jalisco, pero será recibido por su condición de jefe del Estado español.

En este desplazamiento a México acompañarán al monarca español el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. EFE

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