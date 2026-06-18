Naturgy entrega más de 1.100 litros de aceite de oliva a ocho entidades sociales de Jaén

Naturgy ha destinado más de 1.100 litros de aceite elaborado a partir de olivos cultivados en sus plantas solares a ocho entidades benéfico-asistenciales de la provincia de Jaén. Se trata de una iniciativa solidaria que se ha puesto en marcha con la cosecha de las nuevas plantas fotovoltaicas de la compañía en esta provincia.

Concretamente, la compañía ha distribuido 1.135 litros envasados en garrafas de cinco litros entre la Residencia Paúles (Fundación Cuidar y Curar), Casa Hogar Andrés Cristino, de Cáritas, el Centro de acogida e inserción para transeúntes San Vicente de Paul, y Cruz Roja, en Andújar; la Casa Acogida de Mujeres Consolación y Mundo Acoge, en Linares; la Residencia de Mayores y Centro de Día Hospital San Miguel, de Arjona; y el Banco de Alimentos de Jaén.

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El aceite, según ha informado la propia compañía en un comunicado, proviene de los olivos incluidos en la pantalla vegetal y en las áreas de preservación ecológica de las plantas solares de Naturgy. Estas áreas de preservación comportan una serie de beneficios para el medio, entre los que se encuentran el mantenimiento de una cubierta vegetal espontánea, la creación de refugio y alimento para la fauna de la zona o la integración paisajística de las instalaciones.

Los olivos reciben un tratamiento ecológico, libre de fitosanitarios y laboreo, donde el pastizal crece de forma natural. Además, la poda se limita a los periodos programados. Ello permite "la producción de un aceite ecológico que también en este caso es solidario, al estar destinado a entidades del tercer sector del entorno".

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Apromsi --asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual-- ha sido la encargada del detalle y la preparación individual de cada botella, incluyendo una tarjeta con un QR para dar a conocer el proyecto de la asociación.

Las nuevas plantas que la compañía tiene en Jaén, compuestas por más de 165.000 módulos, cuentan con una potencia pico de 100 MW y producirán anualmente 187 GWh de energía de origen renovable, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de 53.600 viviendas, evitando asimismo la emisión de 106.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

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Junto a la labor social desplegada con iniciativas como el aceite solidario, estas instalaciones han impulsado el desarrollo de diversas medidas ambientales, entre las que cabe señalar la colocación de vivares, comederos y bebederos para el refugio y cría de conejos; medidas que guardan especial relación con la mejora del hábitat para la población del lince ibérico; la plantación de setos; o la instalación de cajas nido para la nidificación de especies como cernícalos, mochuelos y lechuzas.

A estas hay que añadir otras medidas de mejora de la biodiversidad, como la plantación de 200 árboles autóctonos dentro del municipio donde se ubican, realizada por tres entidades locales de jardinería y viveros.