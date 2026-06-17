La Bolsa de Milán sube un 0,31 % a la espera de la Fed y pendiente del precio del crudo

Roma, 17 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,31 % hasta los 52.595,23 puntos, en una sesión condicionada por la cautela generalizada en Europa ante la evolución del precio del crudo y la expectativa por la política monetaria estadounidense.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,30 % hasta los 55.390,00 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 474 millones de acciones por un valor de unos 4.758 millones de euros (unos 5.515 millones de dólares al cambio).

El parqué italiano cotizó con prudencia después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) recortara en 700.000 barriles diarios sus previsiones de consumo global de crudo para este año.

El mercado también acusó la tensión geopolítica tras advertir el presidente de EE.UU., Donald Trump, a Irán de que el acuerdo de paz "no es definitivo" y que volverá a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas" si Teherán "no se comporta", todo ello en espera del debut del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en su comparecencia de esta misma noche.

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Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la entidad financiera Banco BPM, que subió un 2,92 %, seguida de la firma de servicios petrolíferos Saipem (2,92 %), el grupo bancario Unicredit (2,43 %), la compañía de servicios financieros Banca Mediolanum (2,31 %) y la cementera Buzzi (2,11 %).

Por el contrario, los títulos con pérdidas fueron encabezados por el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 3,25 %, seguida de la firma de torres de telecomunicaciones Inwit (-3,12 %), la biotecnológica especializada en diagnóstico Diasorin (-2,83 %), la compañía del sector aeroespacial Avio (-2,78 %) y el fabricante de automóviles de lujo Ferrari (-2,54 %). EFE

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