El cacique Raoni evoluciona favorablemente en la UCI tras someterse a una endoscopia

São Paulo, 17 jun (EFE).- El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, de 94 años, presenta una "evolución clínica favorable" y fue sometido la víspera a una endoscopia para identificar la causa de la obstrucción estomacal por la que fue hospitalizado el domingo, informaron este miércoles fuentes médicas.

Según el nuevo boletín médico, el cacique, reconocido mundialmente por su incansable defensa de la Amazonía, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Dois Pinheiros, ubicado en la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, sin previsión de alta.

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Raoni fue sometido la tarde del martes a una endoscopia digestiva alta para evaluar la obstrucción estomacal que provocó su ingreso al centro médico el fin de semana, procedimiento que se dio "bajo sedación" y "sin complicaciones", según el boletín.

De acuerdo al informe, los "hallazgos del examen" están bajo evaluación del equipo médico, que considera necesaria la realización de pruebas complementarias para precisar el diagnóstico y planificar los próximos pasos del tratamiento.

Los doctores a cargo afirmaron que en las últimas 24 horas el líder indígena mostró una estabilización de sus funciones renales y gastrointestinales; que se encuentra lúcido, consciente y orientado; y que respira de forma espontánea, sin necesidad de soporte ventilatorio mecánico.

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Debido a la suboclusión gástrica, Raoni está siendo alimentado por vía intravenosa y se encuentra "hemodinámicamente estable".

Sin embargo, a pesar de que los médicos calificaron la evolución actual como "alentadora", recordaron que el paciente requiere cuidados intensivos continuos debido a la complejidad de su estado general, su avanzada edad y las comorbilidades asociadas.

Dado que no fue registrado oficialmente al nacer, no se conoce su fecha exacta de nacimiento. Sin embargo, el Instituto Raoni estima que el líder indígena nació alrededor de 1932.

El líder de la etnia kayapó ingresó el domingo al centro médico en estado grave con alteraciones de la función renal y un cuadro de obstrucción parcial en el estómago que le provocó vómitos incontrolables, dolor abdominal y tos con expectoración de sangre.

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Los médicos creen que la causa principal es una sepsis, es decir, una infección que se ha extendido por el organismo, y que probablemente comenzó en los pulmones debido a una neumonía por aspiración, según el primer boletín médico difundido.

Esta es la tercera hospitalización del cacique desde principios de mayo. Anteriormente, estuvo ingresado cuatro días por una hernia diafragmática crónica y, a finales de mes, pasó otros cinco días internado por problemas respiratorios y gastrointestinales.

Nacido en el poblado de Kapot, en Mato Grosso, Raoni no tuvo contacto con el hombre blanco hasta que rondó los 20 años.

Desde la década de 1970 ha abanderado la lucha por los recursos naturales de la Amazonía, oponiéndose a proyectos como la carretera Transamazónica durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

Su labor cobró proyección mundial en 1989, cuando acompañó al músico británico Sting en una gira internacional, y se consolidó desde entonces como una de las voces de los pueblos originarios más respetadas por autoridades internacionales. EFE