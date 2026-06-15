Alto comisionado Türk lamenta el aislamiento de Nicaragua y la muerte de Brooklyn Rivera

Ginebra, 15 jun (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó este lunes el reciente fallecimiento del líder indígena Brooklyn Rivera tras dos años y medio en paradero desconocido, lo que consideró "una prueba más de las políticas represivas" en Nicaragua, país que se niega a participar con su oficina y otras instituciones de derechos humanos.

"Nicaragua se encuentra sola, al no colaborar en absoluto con el sistema de derechos humanos", aseguró el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en la apertura de la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, asamblea de la que el año pasado se retiró el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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El fallecimiento de Rivera, que las autoridades nicaragüenses achacaron a complicaciones relacionadas con el covid, es, según Türk, "parte del patrón más amplio de violaciones contra las comunidades indígenas y afrodescendientes" en el país centroamericano.

Ya a principios de este mes, la oficina que dirige Türk mostró "serias preocupaciones" sobre las causas de su muerte, y señaló que quedaban por aclarar "las condiciones específicas de su detención a lo largo de los años y si tuvo acceso a atención médica adecuada"

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Rivera, líder miskito, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente del disuelto partido Yatama, fue detenido en septiembre de 2023, cuando intentaba regresar clandestinamente a Nicaragua después de que las autoridades le prohibieran entrar al país poco después de participar en un foro de la ONU sobre cuestiones indígenas. EFE