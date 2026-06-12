El Papa León XIV abandona Gran Canaria en dirección a Tenerife, donde terminará su viaje por España

El Papa León XIV ha despegado este viernes, 12 de junio, desde la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, pasadas las 09.50 horas, en dirección a la isla de Tenerife, donde concluirá su viaje por España.

En la despedida del Papa en Gran Canaria a pie de pista, han estado en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Medina, y su homóloga en Ingenio, Vanesa Martín.

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Además ha sido despedido por el jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, María Teresa Mayans; el jefe de la Base Aérea de Gando, Bayardo Abós, así como el obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos.

En unos 30 minutos se espera que el Papa aterrice en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde será recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

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Desde ahí se trasladará hasta el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se reunirá con usuarios para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas y que en los momentos más duros de la 'ruta atlántica' llegó a albergar hasta 1.600.

La misión migratoria continuará con un encuentro con organizaciones y personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna, para concluir su visita con una misa a las 12.15 horas.