Agencias

Trump advirtió a Netanyahu de que tuviera "cuidado" porque "podrías quedarte solo frente a Irán muy pronto"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en una reciente conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que podría quedarse "solo frente a Irán muy pronto" si no tiene "cuidado".

"Deberías tener mucho cuidado con lo que haces porque podrías terminar solo contra Irán y muy pronto", afirmó Trump, según ha revelado el propio mandatario estadounidense en declaraciones a Barak Ravid, del Canal 12 israelí.

De hecho, Trump instó a Netanyahu a no responder al ataque con misiles iraní del domingo por la noche, pero Israel decidió contraatacar de todos modos y solo informó a Washington en el último momento. "Ya estaban de camino hacia Irán. Conseguí reducir el alcance del ataque", ha explicado Trump.

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Además, Trump ha revelado que cinco países de la región del golfo Pérsico que participan en el proceso de negociación le habían pedido que ayudara a evitar una escalada.

Finalmente, según Trump, Irán trasladó el mensaje de que "no realizaría más ataques contra Israel" y pidió a Esatdos Unidos que emplazara a Israel a detener sus ataques. "Llamé a 'Bibi' (Netanyahu) y le hice parar", ha asegurado.

Trump ha insistido además en que está cerca un acuerdo beneficioso con Irán y que Teherán quiere firmar.

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