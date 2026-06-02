Maestros mexicanos realizan actos violentos y bloqueos en medio de diálogo con Gobierno

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvieron a bloquear este martes la avenida Reforma, una de las principales vías urbanas de Ciudad de México, en medio de las negociaciones que mantienen con funcionarios del Gobierno federal, y derribaron algunas estatuas de futbolistas colocadas por el Mundial de fútbol de 2026.

"Por arribo de marcha cerrada la circulación en ambos sentidos de Circuito Interior a la altura de Paseo de la Reforma", informó en su cuenta de X el Centro de Orientación Vial de la capital mexicana.

En las imágenes y videos publicados en las redes sociales se ve a decenas de manifestantes derribando las estatuas de futbolistas que fueron colocadas por el Gobierno de la Ciudad de México para ambientar la justa mundialista.

Previamente, los maestros cortaron también el paso a los vehículos en Circuito Interior, una de las vías más importantes y extensas de la Ciudad de México, escalando así sus protestas con una medida de presión a la que ya habían recurrido la semana pasada y que generó embotellamientos en el tráfico urbano.

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Los maestros ya habían anunciado su intención de escalar las protestas pese al diálogo en curso con el Gobierno federal ante la "inacción" de las autoridades.

También amenazan con boicotear la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en México si no se atienden sus demandas de mejoras salariales.

Desde el Ejecutivo mexicano, el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció el inicio de la mesa de trabajo con representantes de la CNTE junto a la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez.

"Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio", subrayó Delgado en sus redes sociales.

El lunes, miles de docentes protagonizaron una movilización que derivó en forcejeos con policías en los accesos al Zócalo, mientras personas encapuchadas lanzaron cohetes y golpearon vallas de seguridad.

En respuesta, maestros de la CNTE en Guerrero, al sur del país, protagonizaron este martes nuevos actos de violencia al irrumpir en el Congreso estatal y causar destrozos en 12 vehículos, en protesta por la agresión sufrida por el magisterio un día antes, que, según denunciaron, dejó a dos docentes de la entidad gravemente heridos.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó la mesa de diálogo de este martes pero criticó que en la protesta del Zócalo hubo "mucha provocación" ya que, según aseguró, quienes generaron los incidentes no eran maestros.

Los manifestantes han advertido que podrían intensificar sus acciones de protesta durante la celebración del Mundial de fútbol de 2026, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La movilización representa una nueva escalada en el conflicto entre la Administración de Sheinbaum y la CNTE, que mantiene un paro nacional indefinido para exigir modificaciones al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales.