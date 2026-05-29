Iván Cepeda: "Una asamblea constituyente es posible" si parte de "un acuerdo nacional"

Bogotá, 29 may (EFE).- El senador colombiano de izquierda Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro para las elecciones presidenciales del próximo domingo, considera necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente propuesta por el mandatario que, en su opinión, debe tener como base un acuerdo nacional.

"Yo creo que son necesarios, como el presidente ha planteado, cambios profundos, reformas sociales, transformaciones sobre la vida de millones de compatriotas que han vivido en la pobreza, en la miseria y en la exclusión", afirma Cepeda en una entrevista con EFE.

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El candidato, que lidera las encuestas de intención de voto en las presidenciales, señala que Petro y su partido han "tenido problemas para que las reformas pasen en el Congreso, o sean objeto de un aval constitucional en las cortes" y eso plantea un problema, que es "cómo avanzar para resolver los grandes problemas del país".

"Yo creo que una asamblea constituyente es posible si en la base de esa decisión hay un acuerdo nacional", manifiesta sobre la propuesta de Petro, que no es del agrado de buena parte del electorado que considera que el mandatario la usará para volver a introducir la reelección presidencial, suprimida de la Constitución en 2015.

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Al explicar cómo se llega a un acuerdo nacional, Cepeda señala "pues con un diálogo que tiene que ser también -esto no es solamente válido para los grupos armados- eficiente, entre los sectores estratégicos del país, los empresarios, el mundo económico, pero también los partidos políticos y sobre todo los movimientos sociales y comunitarios de los territorios".

"Así que si hay al final de ese diálogo, que yo espero sea eficiente, la decisión de convocar una asamblea constituyente, ¿por qué no hacerlo?", expresa.

Y ante la pregunta de si convocará ese diálogo nacional desde el primer día de su gobierno, en caso de ser elegido en primera o segunda vuelta, el candidato responde tajante: "Desde el primer día de mi elección que será en cuatro días (domingo), pronto tendremos ya esa posibilidad".

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En ese diálogo, podría tener cabida incluso el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), su principal adversario político, con quien ha librado una batalla en los tribunales por un caso de fraude procesal y soborno en actuación penal, porque "más que un llamado es la necesidad de hacer concertación".

"Yo no tengo ningún problema en dialogar con quien sea necesario y con reglas del juego claramente pactadas con el compromiso de que vamos a poner por encima de cualquier interés particular al pueblo colombiano y a la nación sin ningún problema", concluye. EFE

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