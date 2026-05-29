Francia anticipa avances en el G7 en la protección de los menores en línea

París, 29 may (EFE).- La ministra francesa de la Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, anticipó este viernes que el G7 va a conseguir "avances" en la cuestión de la protección de los menores en línea, en particular ante los modelos de las plataformas.

Le Hénanff, que hizo unas breves declaraciones a la prensa al recibir a sus homólogos del G7 en París, señaló que esos avances, que deberían plasmarse en una declaración final al término del encuentro, destacó que hay "una toma de conciencia de que hay que proteger a los menores" frente a los "riesgos que se pueden considerar sistémicos provocados por las plataformas, y en particular por sus modelos".

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"Es un verdadero avance y un tema en el que Francia se ha posicionado firmemente y no sólo a nivel europeo", añadió.

La reunión de este viernes, que viene a preparar la cumbre de los líderes de los siete países más ricos del 15 al 17 de junio, debe servir -como explicó Le Hénanff- para abordar algunos de los retos que plantea la inteligencia artificial, en especial bajo el ángulo de la protección.

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Otro tema sobre el que hay grandes diferencias entre los países miembros de este grupo es el impacto que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene y va a tener para el medio ambiente, en particular en términos de utilización de grandes cantidades de energía y de agua para los centros de datos.

La titular francesa reconoció que en ese punto hay que esperar más intenciones que compromisos firmes por parte del G7, dadas las divergencias.

La presidencia francesa insistió, a ese respecto, en que su voluntad es no dejarse paralizar por los puntos de bloqueo, sino intentar avanzar en las cuestiones en que hay elementos en común.

Otro de los puntos que figuran en la agenda de este encuentro, al que Estados Unidos no ha enviado a un representante de nivel ministerial, sino al consejero científico del presidente, Michael Kratsios, es la "transparencia" en la difusión de la inteligencia artificial, para que sus beneficios sean globales, y puedan aprovecharse también las pequeñas y medianas empresas.

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