El V GPI Madrid Marcha homenajeará a Jefferson Pérez "en el corazón del planeta"

La quinta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, que se disputa este domingo (9:00 horas) en un circuito por la Gran Vía de la capital de España, homenajeará al campeón olímpico en los Juegos de Atlanta'96 Jefferson Pérez y reunirá a la élite de la disciplina "en el corazón del planeta", afirmó el atleta ecuatoriano en la presentación oficial.

En el acto, que reunió al propio Jefferson Pérez, el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, Isidro Arranz, y algunos de los principales favoritos de la prueba en la que participarán marchadores de 19 países, la organización puso en valor el crecimiento experimentado hasta consolidarse como una de las grandes referencias internacionales del calendario de World Athletics.

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Asimismo, se nombró a Jefferson Pérez, campeón olímpico en Atlanta'96 y triple campeón del mundo, Embajador de Madrid Marcha para América Latina en reconocimiento a su "trayectoria deportiva y a su contribución al desarrollo y difusión de la marcha atlética", así como se le entregó el dorsal número 1 de esta quinta edición.

Dicho dorsal será retirado y no será utilizado en competición como homenaje permanente a una figura irrepetible del atletismo iberoamericano. "Recibo este homenaje con una profunda gratitud de corazón. Cada vez que me llaman leyenda me recuerdan todos los años que han pasado. Hoy asistimos a la presentación de un evento 'en el corazón del planeta' con los mejores marchadores del mundo", comentó Pérez.

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Igualmente, el excampeón olímpico, quien desveló que de joven vendía periódicos en los Andes a 2.600 metros hasta el anochecer, elogió la apuesta de Madrid por la marcha atlética y aseguró que la Gran Vía constituye un escenario privilegiado para este deporte.

"Madrid es una de las capitales más importantes del mundo. Cuando pienso en lugares históricos para la marcha lo hago en el Coliseo de Roma, los Juegos Olímpicos de París y la Torre Eiffel y la Gran Vía. Me hubiera encantado estar en Madrid", reconoció Pérez.

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DIEGO GARCÍA: "LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR"

Por su parte, el marchador y director deportivo de la prueba, Diego García Carrera, agradeció la presencia del campeón ecuatoriano y subrayó la inspiración que representa para generaciones de atletas. "Tu figura trasciende el mundo de la marcha. Para todos nosotros eres un ejemplo y por eso estamos profundamente agradecidos de que hayas querido acompañarnos en esta edición", señaló.

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Además, García Carrera destacó que el acto de presentación supone el prólogo de lo que se vivirá este domingo en las calles de Madrid. "Lo mejor está todavía por llegar. El domingo volveremos a disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel mundial en pleno centro de la ciudad", afirmó.

García subrayó el nivel de una edición que volverá a contar con los mejores especialistas del mundo, entre ellos el vigente campeón del mundo, el brasileño Caio Bonfim; el campeón olímpico, el italiano Massimo Stano; junto al italiano Francesco Fortunato, el español Paul McGrath, el sueco Perseus Karlstroem, el japonés Hayato Takahashi y la mexicana Alegna González.

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Alegna González destacó la ilusión con la que afronta su regreso a Madrid tras completar una temporada muy positiva. "He tenido un año muy bueno y llego con mucha ilusión. Sé que no será una carrera fácil porque habrá rivales de enorme nivel, pero tengo muchas ganas de competir aquí y de volver también el próximo año", explicó.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La presentación sirvió también para visualizar la apuesta de Madrid Marcha por la innovación y la sostenibilidad como elementos estratégicos de crecimiento. En el transcurso del acto, la prueba recibió el Certificado de Carrera Sostenible de manos de GO2 by Global Omnium y Veritas, representadas respectivamente por Tania Padura García, responsable de Marketing y Desarrollo Comercial de GO2 by Global Omnium, y Alberto Benavente, responsable de Desarrollo de Negocio Centro.

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La jornada permitió asimismo poner en valor la incorporación de Iberia como nuevo socio estratégico de Madrid Marcha, una alianza llamada a impulsar la proyección internacional de la prueba y a acompañar su ambición de seguir volando, abriendo nuevos horizontes y consolidándose como una referencia global de la marcha atlética.