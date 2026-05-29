Agencias

El jefe negociador iraní exige a EEUU que demuestre con actos su compromiso con un acuerdo

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El jefe de la delegación negociadora iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalifab, ha exigido de Estados Unidos que vaya más allá de las palabras y constate con actos su voluntad negociadora como paso imprescindible la desconfianza endémica de la República Islámica hacia las autoridades norteamericanas.

En medio de la incertidumbre sobre un posible acuerdo con Estados Unidos, Qalifab ha manifestado que Irán solo está obteniendo concesiones "gracias a los misiles y no al diálogo", y añadido que las negociaciones solo están sirviendo para que Irán "explique" esta posición.

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Irán lleva recordando desde el comienzo de la guerra a finales de febrero que uno de los mayores problemas a salvar es su tradicional desconfianza en Estados Unidos, que en verano pasado lanzó junto a Israel un ataque sorpresa contra territorio iraní, en plenas negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de Irán; una completa traición a los ojos de las autoridades iraníes.

Qalifab, considerado el principal interlocutor entre Washington y la cúpula iraní, ha insistido en su último mensaje de este viernes en redes sociales que Teherán "ya no confía ni en las garantías ni en las palabras" y que "el único criterio a seguir es el del comportamiento"

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Así pues, Teherán "no actuará hasta que la otra parte lo haga" y siempre teniendo en cuenta que siempre perdurará la amenaza del conflicto. "El ganador de cualquier acuerdo es el que mejor se ha preparado para una guerra al día siguiente", ha concluido.

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