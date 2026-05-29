El Ejército israelí promete intensificar la ofensiva contra Hizbulá en el Líbano

Jerusalén, 29 may (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, prometió este viernes "intensificar el daño causado a Hizbulá" en el Líbano, país que Israel continúa bombardeando a diario además de emitir órdenes de desplazamiento forzoso contra gran parte de su población del sur.

"Nuestro objetivo es claro: intensificar el daño causado a Hizbulá, alejar la amenaza terrorista de nuestra población civil y fortalecer la defensa de las comunidades del norte", dijo durante una visita a las tropas israelíes desplegadas en zona disputada de las granjas de Shebaa (conocidas como el Monte Dov para Israel), al sur del Líbano.

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Pese al actual alto el fuego, que solo existe sobre el papel, el teniente coronel confirmó que los soldados israelíes continúan avanzando en el sur del Líbano, donde ocupan un territorio que parece buscan ampliar hasta el río Zahrani, respaldados por ataques aéreos.

"Hizbulá ha sufrido daños acumulativos sin precedentes: la eliminación de miles de terroristas, incluyendo comandantes de alto y medio rango. No hay lugar que pueda servir de fortaleza para Hizbulá, ni lugar donde pueda gozar de inmunidad", añadió Zamir.

Israel mató ayer jueves a al menos 16 personas en el sur del Líbano, sobre todo en los distritos de Sidón, Nabatieh y Tiro, tras intensos bombardeos del día anterior, pese a la celebración de Aíd al Adha, la fiesta del sacrificio musulmana.

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Según datos del Ejército israelí, desde el pasado 2 de marzo Israel ha matado en el Líbano a 2.500 presuntos milicianos de este grupo chií proiraní.

Desde entonces, al menos 3.324 personas han muerto en el Líbano y más de 10.000 han resultado heridas, de acuerdo con los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés.

Este balance llega en la misma jornada en la que delegaciones militares de Israel y del Líbano tienen previsto reunirse en el Pentágono, en Washington, para negociar una salida al conflicto con mediación de Estados Unidos. EFE