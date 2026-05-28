Samsung Glare Free: la experiencia de visualización definitiva libre de reflejos

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2026

Elimina el brillo distractor y la fatiga visual con tecnología de pantalla especializada diseñada para una visualización perfecta, bajo cualquier luz

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los hábitos de consumo evolucionan, la calidad de una pantalla ya no se mide únicamente por su resolución. Hoy en día, uno de los factores más críticos al elegir un televisor es cómo gestiona los reflejos y se adapta a la luz ambiental de una habitación. Para ofrecer una experiencia cinematográfica verdaderamente premium en cualquier espacio, desde lofts iluminados por el sol hasta salas acogedoras, Samsung ha invertido en la tecnología Glare Free.

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El fin de las distracciones: cómo funciona la tecnología Glare Free

La tecnología Glare Free de Samsung es un tratamiento especializado aplicado al panel de la pantalla que reduce significativamente los reflejos distractores de ventanas o lámparas. A diferencia de las pantallas estándar, equilibra de manera inteligente el brillo y el contraste frente a fuentes de luz externas, lo que permite que el contenido se mantenga nítido, claro y transparente.

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Fundamentalmente no es solo un filtro mate estándar. Las pantallas Samsung mantienen una calidad de imagen de primer nivel al ajustar dinámicamente la fidelidad y profundidad del color, lo que asegura una experiencia impresionante ya sea que esté viendo bajo el intenso sol del mediodía o en una habitación completamente a oscura por la noche.

Una ventaja competitiva para gamers y cinéfilos

Para los amantes de los videojuegos o el cine, la tecnología Glare Free es un aliado estratégico. Al eliminar los efectos de espejo, reduce significativamente la fatiga visual durante largas sesiones de visualización o de juego, además de que brinda las siguientes ventajas:· Visibilidad en escenas oscuras: los detalles intrincados permanecen visibles incluso en habitaciones bien iluminadas, lo que resulta particularmente transformador para escenas cinematográficas oscuras o entornos de videojuegos con atmósfera sombría.

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· Realismo inmersivo: ya sea en un partido de futbol importante, una película taquillera o un juego de ritmo rápido, la ausencia total de reflejos hace que la imagen se sienta más tangible y real.

· Impacto emocional: esta nueva claridad hace más que proteger los ojos, amplifica el impacto emocional de cada cuadro.

Más allá del rendimiento técnico, esta tecnología redefine fundamentalmente la relación física entre la pantalla y el hogar. Ya no es necesario diseñar toda una sala en función de las ventanas o fuentes de luz para evitar el brillo. Glare Free otorga a los usuarios la libertad de colocar la pantalla en cualquier lugar, con la confianza de que la vista será perfecta desde cualquier ángulo.

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Al combinar versatilidad con ingeniería de alto rendimiento, Samsung está evolucionando el hogar conectado hacia un entorno de visualización superior, ofreciendo una experiencia práctica, cómoda y personalizada para cada tipo de usuario.

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FUENTE Samsung Mexico