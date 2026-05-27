Seis muertos por ahogamiento y un desaparecido en el centro de Inglaterra por ola de calor

Londres, 27 may (EFE).- La ola de calor que sufre buena parte de Europa y que en el Reino Unido ya comienza a remitir desde este miércoles ha dejado en el país seis muertos por ahogamiento más un séptimo desaparecido.

Casi todos los casos se han localizado en el centro de Inglaterra, pese a que los récords de calor se han sentido sobre todo en las cercanías de Londres, es decir, al sur de la isla británica, y más concretamente en las cercanías del aeropuerto de Heathrow, donde se alcanzaron el martes los 35 grados celsius.

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Las muertes registradas en el país no han sido por golpes de calor, sino en todos los casos relacionadas con inmersiones en el agua para refrescarse durante los tres días (domingo, lunes y martes) del 'pico' de calor, que continuará mañana jueves y el viernes.

Con excepción de un hombre de 60 años que se ahogó al entrar en el mar para salvar a dos parientes en una playa de Cornualles (extremo suroeste de Inglaterra), los demás casos se refieren a adolescentes que se bañaban en agua dulce y estancada, sea en lagos, estanques o presas, todos ellos en regiones del centro de Inglaterra.

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Hay todavía un adolescente desaparecido desde ayer, cuando entró a bañarse en el lago de Pickmere, ya cerca de Gales.

El Foro Nacional de Seguridad Acuática, que recoge los casos de accidentes en el agua, ha recordado que ya son ocho años consecutivos en los que se producen más accidentes fatales en aguas interiores que en las costas del país.

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Una de las razones puede ser que las aguas interiores siguen estando muy frías por la relativa cercanía de las temperaturas invernales, y los bañistas pueden encontrarse con problemas para conseguir nadar con soltura y salir del agua si se sienten sin fuerzas. EFE