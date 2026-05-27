Sánchez dice que la sintonía con el Papa en cuestiones como paz o migraciones avalan el "sentido común" de sus políticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado, tras su reunión de 45 minutos en el Vaticano con León XIV, que la "absoluta sintonía" con el Papa León XIV en cuestiones como la defensa de la paz o las migraciones avalan el "sentido común" de sus políticas. Sánchez ha transmitido al Pontífice que para España será un "inmenso honor" recibirle en unos días.

"Por tanto, creo que volviendo a su pregunta sobre la sintonía o no sintonía, hay cuestiones en las que efectivamente hay una absoluta sintonía, pero eso lo que avala es el sentido común de esas posiciones que defiende, en este caso, la Iglesia Católica y defiende también el Gobierno de España en asuntos tan importantes como los que usted ha señalado", ha señalado Sánchez en rueda de prensa.

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Igualmente, el jefe del Ejecutivo ha destacado que ha sido un encuentro "muy valioso", con una "cierta sintonía" en cuestiones como la defensa de la paz, la lucha contra la pobreza, la inteligencia artificial o las migraciones.

En este sentido, ha indicado que la voz de León XIV "es una brújula moral en la lucha contra la injusticia" y ha agradecido su posición contraria "al egoísmo" y su "empatía frente a la sin razón y la ley de la selva".

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"Creo que la paz no se construye con misiles, lo hemos dicho en muchas ocasiones desde el Gobierno de España, se construye con diálogo, con respeto a la legalidad internacional y agradezco, por tanto, de corazón al Papa su valentía y aspiración y su compromiso en este camino tan necesario, tan imprescindible en los momentos que atraviesa el mundo", ha apuntado.

De la misma manera, se ha referido a las "mal llamadas prioridades nacionales", que ha dicho que no ha abordado con el Papa en concreto, pero ha recalcado la "especial sensibilidad" del Pontífice hacia la migración.

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