Niña Pastori, "nerviosa y orgullosa" por su inminente actuación ante el Papa León XIV

Niña Pastori está a punto de volver a hacer historia. Después de cantar el 'Ave María' ante el Papa Juan Pablo II durante el encuentro que el Pontífice tuvo con jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos con motivo de su visita a España en 2003, la artista actuará ante León XIV en uno de los actos previstos durante su primer viaje a nuestro país, que arrancará el 6 de junio y en el que visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Aunque no está entre los cantantes que pondrán voz al multitudinario evento que se celebrará en el Santiago Bernabéu con Christian Gálvez y Patricia Pardo como maestros de ceremonias -los elegidos han sido David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges- la gaditana cantará ante el Papa junto a Hakuna, Siloé y Besmaya durantge la visita del norteamericano al centro Cedía 24 horas de Cáritas en el distrito de La Latina de la capital el próximo 6 de junio, como ha confirmado la Archidiócesis de Madrid.

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Como ha confesado Niña Pastori en una entrevista con Europa Press, es un encuentro que afronta con responsabilidad, nervios, mucho orgullo, "y con Dios de la mano desde que mi madre me parió". "No quiero soltarme nunca de Dios, quiero ir siempre y estar a su disposición" ha asegurado, expresando su felicidad porque "hayan pensado en mí para este acto, que es precisamente para los más desfavorecidos, los que más necesitan".

Manteniendo el 'secreto' sobre qué canción interpretará frente a León XIV, sí ha reconocido que "he tenido libertad" a la hora de planear esta actuación histórica, que le emociona especialmente al ser "un acto recogido y chiquitito en un sitio muy humilde". "Han pasado muchos años, son dos papas diferentes, y también el sitio en el que voy a cantar es diferente. Con Juan Pablo II fue para un millón de personas, una barbaridad, era como un mar, impresionante la gente que había" ha rememorado, convencida de que esta ocasión será igual de especial por el entorno, el significado, y el nuevo Pontífice.

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Horas después de estas declaraciones, la cantante de 'Válgame Dios' no se ha perdido los Premios de la Academia de la Música que se han celebrado en el Palacio Municipal de IFEMA y, muy emocionada, ha vuelto a pronunciarse sobre su actuación ante el Papa: "Va a ser un momento, si Dios quiere, bonito. Y muy íntimo, además, ¿no? Que vamos a poder vivir muy poquitas personas Porque el recinto es muy pequeño y vamos a estar todos muy arropados porque vamos a estar muy juntos. Así que, la verdad que sí, con ganas de vivir ese momento tan especial y tan íntimo" ha confesado.

"La otra vez me dieron totalmente libertad para hacer lo que me apeteciese y en este caso, pues igual, también me ha dado totalmente libertad y voy a hacer algo mío" ha revelado, dejando en el aire si ya cantará alguna canción de temática religiosa o uno de sus éxitos ante León XIV.

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