María Pérez lidera la preselección de marcha para los Europeos de Birmingham

La andaluza María Pérez, actual campeona del mundo y olímpica, lidera la preselección de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para el Campeonato de Europa de Atletismo al Aire Libre, que se celebrará del 10 al 16 de agosto en Birmingham (Inglaterra).

Según informó este miércoles la RFEA, un total de 13 atletas, 7 hombres y 6 mujeres, han sido preseleccionados tras cumplir los requisitos establecidos por la Federación Europea y los criterios fijados por el Área de Alto Rendimiento y la Dirección Deportiva de la federación.

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María Pérez volverá a ser la gran baza de una de las disciplinas que más éxitos ha dado al atletismo nacional y lo hará compitiendo en la nueva prueba de media maratón, que se estrena en Birmingham y que será olímpica en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028.

La de Orce fue tercera el pasado sábado en A Coruña con 1:32:51 en su debut esta temporada y tratará de repetir el oro continental de hace ocho años en Berlín, entonces en los 20 kilómetros, en su regreso a un Europeo tras saltarse el último disputado en Roma en 2024.

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A su lado estarán Antía Chamosa y la joven de 19 años Aldara Meilán, de solo 19 años, que debutará en un gran campeonato internacional individual tras firmar una brillante tercera plaza hace casi un mes en el Campeonato del Mundo por Equipos de Brasilia, siendo además la primera europea clasificada.

Por otro lado, en la también nueva distancia de maratón marcha, que sustituye a los anteriores 35 kilómetros, el equipo estará liderado por la veterana Raquel González, plata continental en 2022 en 20 kilómetros, Laura Monje, campeona de España en Cieza hace pocos meses, y Lucía Redondo.

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En cuanto a la categoría masculina, en la media maratón, el principal referente será Paula McGrath, bronce mundial en Tokio 2025 y plata europea en Roma 2024 en 20 kms, y que debutó recientemente en la nueva distancia en A Coruña con 1:25:20, siendo además el primer europeo en cruzar la meta. Diego García, con plata en 2018 y bronce en 2022 y actual campeón de España de esta distancia, y Álvaro López, subcampeón nacional, completan el equipo.

Por su parte, el veterano Miguel Ángel López encabeza el potente equipo de maratón marcha, que será el más numeroso y con el murciano como gran baza, formado por cuatro atletas y liderado por Miguel Ángel López, campeón de Europa de los 35 kms en 2022 y oro mundial de 20 kms, entre otros muchos éxitos.

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Birmingham supondrá el debut en maratón marcha para el murciano, que estará acompañado por José Manuel Pérez, actual campeón de España y que afrontará en esta cita su debut en una gran competición individual absoluta, Daniel Bermúdez, subcampeón de España de esta nueva distancia, y Daniel Chamosa.

--PRESELECCIÓN DEL EQUIPO DE MARCHA PARA EL EUROPEO DE BIRMINGHAM

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MUJERES.

Media maratón marcha: Antía Chamosa, Aldara Meilán, María Pérez.

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Maratón marcha: Raquel González, Laura Monje, Lucía Redondo.

HOMBRES.

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Media maratón marcha: Diego García, Álvaro López, Paul McGrath,

Maratón marcha: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez.

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