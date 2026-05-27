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La Lazio rescinde el contrato de su entrenador Maurizio Sarri

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La SS Lazio ha anunciado este miércoles la rescisión del contrato de su entrenador, el italiano Maurizio Sarri, finalizando su segunda etapa al frente del banquillo 'laziale' después de 43 encuentros dirigidos a lo largo de la temporada 2025-26 en Serie A y en la Coppa Italia Frecciarossa.

"El club reconoce la finalización de la relación profesional y desea al técnico y a sus colaboradores el mejor de los éxitos en la continuación de su actividad profesional", zanjó la Lazio en su nota de prensa.

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Esta segunda etapa de Sarri como entrenador en el equipo celeste de Roma se terminó de manera amarga, habiendo acabado la Serie A en el noveno puesto con 54 puntos y siendo subcampeón de la Coppa tras perder la final del pasado 13 de mayo contra el Inter de Milán por 0-2.

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