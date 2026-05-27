Haier presenta junto a Pioline y Ambrosini su tecnología inteligente y sostenible en Roland Garros

Haier, la líder global en ventas de grandes electrodomésticos desde hace 17 años, ha presentado en Roland Garros junto al extenista Cedric Pioline y el exfutbolista del AC Milan Massimo Ambrosini su campaña 'Juega con los números uno', centrada en la aplicación de la inteligencia artificial y la sostenibilidad de unos productos pensados "para mejorar la vida de las personas".

"¿Cómo puedes hacer que una lavadora resulte atractiva? Hemos lanzado la Candy Multiwash, de tambor múltiple, que tiene un aspecto de Mickey Mouse y, cuando hablamos de 'more creation' y 'more possibilities', estamos ofreciendo más posibilidades al cliente", manifestó Antony Peart, director de Marca y Comunicaciones en Haier Europa.

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En un acto en el Tenniseum, el museo que repasa la historia del torneo más grande del mundo sobre arcilla dentro del complejo de Roland Garros, Antony Peart junto a Cedric Pioline, la leyenda del tenis francés que fue finalista en el US Open de 1993 y Wimbledon en 1997 -en ambas cayó frente al estadounidense Pete Sampras- repasan las bondades del uso de la IA a los electrodómesticos de la marca china.

Con un aumento de sus ventas del 12 por ciento en 2024 y 2025, la multinacional asiática ha reforzado en los últimos años, apuntó Peart, su vinculación con el deporte de alto nivel, pues ya está presente en el reciente Mutua Madrid Open, en el actual Roland Garros y en el Abierto de Australia, en tenis. Además, es 'Patrocinador de Oro' en el circuito de la ATP.

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Asimismo, es patrocinador oficial de LaLiga, el Paris Saint Germain, que jugará la final de la Liga de Campeones 2025-26 contra el Arsenal este sábado en el Puskas Arena de Budapest, y el Liverpool, entre otros, en el mundo del fútbol. Esta presencia ha valido a Haier un incremento en imagen y en notoriedad cercano al 25 por ciento en el período entre 2022 y 2025.

"Me encantaría poder jugar hoy, forzar un poco más mi cuerpo y mi mente, pero estoy bastante contento con lo que he hecho en mi carrera", apuntó Pioline, quien destacó que actualmente los tenistas dan más importancia a la nutrición que los de su generación y emplean, entre otros dispositivos, cámaras hiperbáricas para facilitar el proceso de recuperación.

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A principios de este siglo, cuando Massimo Ambrosini, dos veces ganador de la Liga de Campeones y de la Supercopa, junto a un Mundial de Clubes, con el Milan, no empleaba esas especie de 'tiendas de campaña' en las que se respira oxígeno puro y se eleva la presión atmosférica hasta el triple de lo normal.

UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

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A pesar de ser un futbolista de élite, Ambrosini tampoco pudo disfrutar de una tecnología e inteligencia artificial aplicadas al hogar de Haier que pretenden facilitar las tareas domésticas a las personas como 'Couture Care Collection 11', el sistema integrado de lavado y secado que reúne ambos procesos en un único equipo o los frigoríficos de gran formato, con capacidad para más de 700 litros, de la serie Horizon.

Esta colección, indicó Alberto Ongini, director comercial de climatización de Haier, va "más allá del tiempo, el espacio y la imaginación" para hacer un mundo más sostenible con la conservación de los alimentos, pues permite conocer cuándo van a caducar los alimentos que muchas veces acaban en la basura por mal estado o deficiente conservación.

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Un dato: el 42 por ciento del presupuesto familiar se destina a la compra de carne o pescado, y cada europeo vierte en la basura cerca de 130 kilos de alimentos en mal estado cada año. La solución es el 'Espacio Nutribank' de los frigoríficos, patentado por Haier, que permite una tasa de retención de proteínas de la carne pasados diez días.

El futuro son los electrodomésticos 'conectados', que suponen ya el 60 por ciento de la cuota de mercado, desveló Karim Bruneo, director de Comunicación, Asuntos Públicos, ESG y Sostenibilidad de Haier Europa, minutos después de fotografiarse junto a Ambrosini en el fotocall en la sala anexa al Tenniseum.

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Junto a raquetas de madera, trofeos, taquillas y jerseys de lana de antaño la exposición de Rafa Nadal del pasado año ha cedido el espacio la de 'Elles montent au file' ('Ellas suben a la red'), con la imagen de Susanne Lenglen, la francesa que fue la primera mujer en convertirse en profesional, Chris Evert, la más laureada -con 7 títulos- y la última ganadora, Coco Gauff.

"Este año no están Alcaraz ni Rafa (Nadal), pero tenéis a otra estrella emergente, Rafa Jódar", subrayó una periodista británica mientras admiraba las sorprendentes faldas largas que portaban Lenglen, ganadora de 31 títulos de 'Grand Slam' -doce de ellos individuales- y las tenistas coetáneas a principios del siglo XX.

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