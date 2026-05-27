Dreame lanza sus nuevos robots aspiradores X60 Pro y Cyber X, además de extender su ecosistema con la serie T y Aqua Air

Dreame ha presentado su nueva gama de limpieza inteligente liderada por los robots aspiradores de la serie X60 Pro y el Cyber X, un sistema biónico con orugas diseñado para limpiar escaleras de forma autónoma, además de las aspiradoras para seco y húmedo de la Serie T y la nueva escoba Aqua Air.

La compañía ha dado a conocer sus últimas novedades para la limpieza del hogar en un evento de presentación que ha tenido lugar en el Chateau de Chantilly (Francia), donde ha mostrado su amplio catálogo de aspiradores con diversos formatos para limpieza en seco y húmedo, pensada para limpieza a fondo o para el día a día.

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En este sentido, tras anunciarlo la semana pasada, Dreame ha lanzado su serie insignia de robots aspiradores X60 Pro, diseñados para satisfacer las diferentes necesidades del hogar.

Aunque toda la serie X60 Pro cuenta con las últimas tecnologías de limpieza de Dreame, el modelo X60 Pro Ultra Complete es el tope de gama, mientras que el X60 Pro Ultra Matrix agrega un sistema de cambio de mopa para utilizar almohadillas específicas para distintos espacios (ya sea nylon para cocinas, esponja para baños o mopas térmicas para las zonas de estar), y el X60 Pro Master está equipado con la funcionalidad de llenado y vaciado automático de agua en una estación compacta que mide 416 x 443 x 249 mm.

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Todos los aspiradores de esta serie incluye brazos robóticos de doble articulación con tecnología Dual Ultra Extend, que permiten extender el cepillo lateral hasta 12 cm y la mopa hasta 18 cm para garantizar limpiezas más profundas en bordes y esquinas.

Asimismo, consiguen una potencia de succión de 42.000 Pa que se combina con el cepillo antienredos HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 y el sistema AI OmniSight System 3.0, capaz de reconocer más de 320 tipos de obstáculos y adaptar las estrategias de limpieza en tiempo real.

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Dreame también ha destacado que todos los modelos cuentan con la tecnología PowerMaster para lograr una carga más rápida y continuar limpiando de cara a cubrir grandes áreas, tanto es así, que restaura el 24 por ciento en 5,5 minutos de carga.

Con ello, la tecnológica ha detallado que el X60 Pro Ultra Complete estará disponible a partir del viernes 5 de junio por 1.499 euros. Por su parte, el modelo X60 Pro Ultra Matrix estará disponible en agosto por 1.699 euros, junto con la versión Ultra Matrix Vision, que agrega un diseño con base transparente e iluminación Soft Dot Matrix, por 1.799 euros. El X60 Pro Master estará disponible también en agosto por 1.599 euros.

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LLEGA EL ROBOT CYBER X PARA SUBIR ESCALERAS

Dreame también ha presentado oficialmente el robot Cyber X, que tras darse a conoce en IFA 2025, llega como el primer robot aspirador del mundo con sistema biónico de cuatro patas (orugas) para subir escaleras. En este caso, se ha mostrado con mejoras para funcionar de manera integrada con la serie X60 Pro, ofreciendo "una solución completa de limpieza automática de escaleras".

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Concretamente este robot se basa en un sistema biónico de cuatro patas con formato de oruga y fabricadas con goma de calidad industrial, que proporcionan un agarre firme "en todo tipo de escaleras", así como una estructura de aterrizaje "amortiguada" y un sistema de triple freno para mayor seguridad. Este sistema robótico actúa como base, donde se acopla de forma autónoma el aspirador de la serie X60 Pro.

Según la tecnológica, cuenta con velocidad de movimiento rápida de 0,2 metros por segundo y, con ello, tarda alrededor de 27 segundos en subir un peldaño. Dreame también ha subrayado cuestiones como su sistema adaptativo para subir escaleras, ya que es capaz de moverse por escaleras en forma de 'L', rectas, de caracol o de peldaños abiertos.

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De hecho, el Cyber X supera escaleras con pendientes de hasta 42 grados y también puede moverse por escaleras alfombradas, con una altura para el primer peldaño de hasta 30 centímetros y capacidad para sortear obstáculos de hasta 35 centímetros.

En cuanto a la limpieza de escaleras, se lleva a cabo durante el descenso gracias a su módulo de limpieza trasero, que integra cepillos laterales duales y una succión de 6.000 Pa. Con ello, elimina el polvo y los residuos mientras baja, pasándolos directamente al depósito de polvo del robot aspirador X60 Pro.

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Para garantizar un movimiento preciso, el Cyber X cuenta con un sistema de visión 3D ToF independiente, que captura un rango de escaneo vertical más amplio y datos completos de la escalera en 3D en un solo escaneo.

Con toda esta información, el robot puede planificar rutas de forma autónoma y, además, cuenta con conexión proactiva con robots aspiradores compatibles para coordinarse por sí mismos. Dreame ha señalado que también permite un mapeo multinivel de hasta cuatro plantas con marcado de escaleras y que todo ello se puede seguir en tiempo real a través de la aplicación.

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En cuanto a la batería, cuenta con una capacidad de 6.400 mAh que permite limpiar "varias escaleras". Este robot biónico Cyber X costará 1.199 euros y se lanzará durante el segundo semestre de este año.

ASPIRADORAS ULTRADELGADAS EN SECO Y HÚMEDO CON LA SERIE T

Dreame también ha presentado su gama de aspiradoras para seco y húmedo con la serie T, que destacan por su perfil ultradelgado de 9,85 centímetros y un diseño que permite reclinarla por completo a 180 grados para facilitar la limpieza.

Esta serie también cuenta con un sistema antienredos de pelo y un sistema de autolimpieza y secado con aire caliente a 95 grados. Además, la línea también cuenta con un accesorio opcional de control de olores.

El modelo tope de gama es el Dreame T16 Pro Heat, que combina limpieza con agua caliente a 95 grados y una potencia de succión de 30.000 Pa. Además, también está equipado con el brazo robótico impulsado por IA WhaleSweep que se extiende automáticamente a los bordes y esquinas para alcanzar una cobertura más completa, además de ajustar de forma inteligente el rendimiento de la limpieza en tiempo real.

A todo ello se le suma un sistema de doble rascador 'Dual-Scraper System', que reduce los enredos de pelo para simplificar el mantenimiento, así como baterías extraíbles para una autonomía de hasta 70 minutos.

Como resultado, con el modelo T16 Pro Heat Dreame asegura capacidad para hacer frente a la suciedad ya sea con derrames de líquidos, pegajosos o frente a esquinas difíciles de alcanzar. Así, estará disponible el 23 de junio por 629 euros.

Igualmente, la serie se acompaña del modelo T16 Pro Steam, que agrega esterilización por vapor a 200 grados 'SaunaClean' y autolimpieza de doble calor para mejorar la higiene. En este caso, estará disponible a partir de agosto por 649 euros.

La Serie T se completa con el modelo T15 Pro Heat, que combina limpieza con agua caliente y cobertura "de triple borde", y el modelo T14 Pro, que cuenta con detección adaptativa de la suciedad. Ambos modelos estarán disponibles a mediados de agosto por 599 euros y por 499 euros respectivamente.

ASPIRADORA ESCOBA SIN CABLE AQUA AIR

Continuando con la limpieza del hogar, Dreame también ha presentado Aqua Air, una aspiradora escoba sin cable y ultraligera de menos de 0,9 Kg, diseñada para facilitar el uso diario. En este caso, cuenta con un cuerpo "estilizado" y diseño de empuñadura ergonómica que se combinan con un movimiento "flexible" que hacen que limpiar con una sola mano sea más sencillo y cómodo.

Esta aspiradora está equipada con un motor de alta velocidad de desarrollo propio con una potencia de succión de hasta 20.000 Pa, una autonomía de hasta 40 minutos y unas cuchillas dobles Air TangleCut que cortan el pelo para reducir enredos.

Igualmente ofrece opciones de limpieza en seco y húmedo, así como autolimpieza con aire caliente a 70 grados. Con todo ello, Aqua Air estará disponible en julio de este año por 499 euros.