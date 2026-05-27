Condenada a trece años de cárcel por robo una antigua miembro del grupo armado de izquierda RAF

Un tribunal de Alemania ha condenado este miércoles a trece años de cárcel a Daniela Klette, antigua miembro del grupo armado de izquierda Fracción del Ejército Rojo (RAF, por sus siglas en alemán) por una serie de atracos a mano armada, tras ser detenida en febrero de 2024 en su vivienda en la capital, Berlín, tras años fugada y bajo un nombre falso.

Klette, de 67 años, pasó a la clandestinidad tras la disolución en 1998 de la RAF --designada como un grupo terrorista por la República Federal de Alemania y también conocida como el Grupo Baader-Meinhof, en referencia a sus miembros fundadores, Andreas Baader y Ulrike Meinhof--, logrando permanecer fugada durante cerca de 25 años.

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La mujer ha sido condenada por robos cometidos durante los años en los que estuvo prófuga de la justicia tras un juicio iniciado en marzo de 2025 bajo la acusación de intento de asesinato, posesión ilegal de armas de fuego y robo con agravantes, presuntamente cometidos junto con sus cómplices Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub, otros dos antiguos miembros de la RAF que siguen fugados.

Las autoridades creen que el trío robó más de dos millones de euros entre 1999 y 2016 para financiar su vida en la clandestinidad, atracando furgonetas de transporte de caudales y supermercados en el norte y el oeste de Alemania, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

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Los tres formaban parte de la tercera generación de la RAF, que está acusada de los asesinatos del entonces director general del Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, y del presidente del fondo privatizador de empresas de la desaparecida Alemania socialista, Detlev Karsten Rohwedder, entre otras personalidades. Al grupo se le atribuyen 34 muertes.