Aumentan a cerca de 3.270 los muertos y más de 9.800 los heridos por ataques de Israel en Líbano desde marzo

Las autoridades libanesas han elevado este martes a cerca de 3.270 los muertos y más de 9.800 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, un balance que no ha parado de aumentar pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

El Ministerio de Sanidad libanés ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA que 3.269 personas han muerto, incluidos 126 profesionales sanitarios, y 9.840 han resultado heridas como consecuencia de estos bombardeos.

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Esta cifra no incluye la muerte de un militar libanés como resultado de un ataque perpetrado este mismo miércoles por el Ejército israelí en la carretera que conecta los municipios de Kafr Reman y Jardali, ambos en el distrito de Nabatiyé.

Así lo ha anunciado el Ejército de Líbano en sus redes sociales, poco después de informar del hallazgo del cuerpo de otro soldado, víctima de un bombardeo efectuado en la víspera por Israel contra las inmediaciones de un puesto de control situado en el valle de la Becá, en el este del país.

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Israel ha intensificado sus ataques contra el país vecino, dejando solo en la jornada de este martes 30 muertos y 41 heridos, principalmente en el sur de Líbano.