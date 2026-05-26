Sumar propone en el Congreso cambiar la definición de antisemitismo para no impedir actos de apoyo a Palestina

Sumar ha propuesto en el Congreso cambiar la definición institucional del antisemitismo para no permitir que, con esa excusa, se impidan actos de protesta contra Israel y en apoyo del pueblo palestino.

Actualmente impera la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) adoptada por 31 países hace hoy una década, según la cual el antisemitismo es "una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos; y las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo que se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto".

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Pero en 2021 surgió la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA), que limitó la definición de antisemitismo como "la discriminación, los prejuicios, la hostilidad o la violencia contra los judíos por el hecho de ser judíos (o contra las instituciones judías por el hecho de ser judías)".

Sumar considera que esta segunda definición permite combatir el antisemitismo "sin limitar la libertad de expresión ni la defensa de los derechos del pueblo palestino", según ha explicado en rueda de prensa la diputada de Más Madrid Tesh Sidi.

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ISRAEL HA INSTRUMENTALIZADO EL TÉRMINO

A su juicio, la instrumentalización del término por parte de Israel ha derivado en que "cualquier tipo de solidaridad con el pueblo palestino termine siendo definido como antisemitismo", lo que ha provocado a su vez que las protestas en apoyo al pueblo de Gaza en la Unión Europea hayan sido condenadas "bajo ese pretexto".

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Según Tesh Sidi, muchos gobiernos han utilizado esa definición para "bloquear protestas" contra el genocidio en Palestina" o para condenar declaraciones "que van en contra del Estado sionista y no tanto contra el pueblo judío".

Por ello, Más Madrid apuesta por promover la definición de la Jerusalem Declaration on Antisemitism, ya que permite definir "de alguna manera más holgada" qué es el antisemitismo y, al mismo tiempo, permite "condenar el sionismo".

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Se trata de considerar antisemita el acto de discriminar o atacar a personas judías por su identidad, pero al mismo tiempo dejar claro que apoyar campañas de boicot, denunciar el apartheid o cuestionar el sionismo forman parte del debate político protegido por la libertad de expresión.

AMNISTÍA INTERNACIONAL YA LO HA CAMBIADO

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Tesh Sidi ha apuntado que ya se han acogido a esta definición organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y ha defendido que España debe abandonar la definición de la IHRA y sumarse a la JDA también en el contexto de acciones de boicot como la compraventa de armas, el posicionamiento sobre el reconocimiento del Estado de Palestina o iniciativas sobre el comercio en el seno de la Unión Europea.

"Queremos a través de esta nueva definición poner a España en la vanguardia de lo que significa de verdad antisemitismo y el odio al pueblo judío, que no tiene nada que ver con la solidaridad del pueblo palestino", ha señalado la parlamentaria de Sumar, quien ha avanzado que el objetivo de la PNL es abrir el debate en España y convocar más adelante unas jornadas en el Parlamento con juristas que han promovido la definición de la JDA.

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