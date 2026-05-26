Se viraliza un vídeo del secretario de Salud de EEUU capturando dos serpientes con la mano

Washington, 26 may (EFE).- El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., publicó este martes un video en el que aparece capturando con las manos dos serpientes en el patio de una casa, unas imágenes que se hicieron virales en redes sociales.

En la grabación, de 49 segundos, se ve a Kennedy Jr., vestido con camisa y corbata y descalzo, atrapando a los dos reptiles en una esquina del patio de la residencia en Florida de Mehmet Oz, exfigura televisiva y actual administrador de los programas públicos de salud Medicare y Medicaid.

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Las serpientes son dos ejemplares de corredora negra del sur, una subespecie no venenosa, común en el sureste de Estados Unidos y conocida por su agilidad.

Entre risas, Kennedy Jr. las sujeta por la cola con la mano derecha mientras los animales intentan liberarse. En un momento, una de ellas se retuerce y le muerde la mano izquierda, sin causarle heridas de consideración.

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Aunque no aparecen en imagen, se escucha a la esposa del secretario, Cheryl Hines, pidiéndole que tenga cuidado, mientras Oz explica que las serpientes se estaban apareando antes de ser capturadas.

No es el único episodio extravagante con animales que protagoniza Kennedy, sobrino del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

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El más conocido, revelado por él mismo, sucedió en 2014, cuando metió en su furgoneta el cadáver de un osezno que encontró en una carretera para comérselo más tarde, pero acabó abandonándolo en Central Park, en Nueva York, y le colocó una bicicleta encima para que pareciera que el animal había muerto atropellado.

Según el relato de su hija, en la década de 1990 el hoy secretario de Salud habría utilizado una motosierra para decapitar el cadáver de una ballena varada cerca del complejo familiar en Massachusetts y se llevó la cabeza en un viaje en furgoneta hasta Nueva York.

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El mes pasado, una biografía publicada sobre Kennedy Jr. reveló que mutiló el pene de un mapache que encontró muerto en una autopista de Nueva York en 2001. EFE

(video)

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