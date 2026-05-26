Sabalenka arrolla a Bouzas

París, 26 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y finalista de la pasada edición, arrolló en su reencuentro con Roland Garros a la española Jessica Bouzas, 50 del ránking, 6-4 y 6-2 en hora y cuarto.

Poco pudo hacer la española frente a una tenista que se reencontraba con la pista donde el año pasado se quedó a las puertas de sumar su primer Grand Slam sobre tierra batida, derrotada en la final por la estadounidense Coco Gauff.

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El torbellino de tenis de Sabalenka le colocó 4-0 nada más comenzar el duelo y, aunque Bouzas reaccionó e incluso llegó a arrebatar el servicio de su rival, pero la bielorrusa volvió a levantar el nivel para cerrar el primer parcial.

El segundo fue todavía más duro para la 50 del mundo, que vio como le caía un 5-0. De nuevo bajó el pistón Sabalenka y eso maquilló el resultado.

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Sabalenka, que encadena ocho ediciones sin perder en la primera ronda de Roland Garros, se medirá por un puesto en tercera contra la vencedora del duelo entre la francesa Elsa Jacquemot, 67 del mundo, y la checa Linda Fruhvirtova, procedente de la fase previa.

Con la derrota de Bouzas sólo dos españolas quedan en el cuadro individual femenino de Roland Garros, las jóvenes Keitlin Quevedo y Marina Bassols, ambas procedentes de la fase previa, ambas firmantes de su primer triunfo en un Grand Slam.

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En el camino se quedaron en primera ronda Cristina Bucsa, que era la española con mejor ránking del actual torneo, y Sara Sorribes. EFE