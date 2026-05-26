Orlando y el “sueño desde pequeño” de Griezmann

Madrid, 26 may (EFE).- “Es mi sueño desde pequeño”, explicó Antoine Griezmann en su despedida del Atlético de Madrid, cuando hablaba de su nueva aventura en el Orlando City, al que pertenecerá desde el 1 de julio como parte de un club sin estrellas tan reconocidas como él, que lo espera como icono, con su camiseta con el ‘7’ desde hace meses a la venta.

Ya luce visible, protagonista, en los canales oficiales de su próximo club, igual que su rostro es la imagen de cada promoción publicitaria de entradas o packs de localidades. Incluso, una cuenta atrás en la web descuenta cada segundo que queda para la presentación ante su afición del futbolista: el 25 de julio antes del encuentro de la MLS contra Nahsville.

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Admirador absoluto del deporte estadounidense, entusiasta público de la NBA de baloncesto o de la NFL de fútbol americano -ha asistido a varios ‘Superbowl’, partidos de la NBA y ha intercambiado camisetas y experiencias con grandes jugadores de ambos deportes-, Estados Unidos será su próximo destino a sus 35 años.

Llegará a un club que es actualmente duodécimo en la Conferencia Este, goleado 6-2 por Cincinatti el pasado domingo, antes del parón de la competición por el Mundial 2026. Orlando City jamás ha sido campeón de la Major League Soccer, pero sí conquistó la Copa US Open en 2022.

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Sí su equipo femenino, capitaneado por la delantera brasileña Marta, leyenda del fútbol femenino, seis veces Mejor Jugadora del Año del mundo y máxima goleadora histórica de los Mundiales, y que fue campeón de la NSWL en 2024.

Orlando es un nuevo ciclo para Griezmann, pero con destino final en Madrid.

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“Quiero terminar ahí en Orlando, porque es mi sueño desde pequeño, y volver aquí a Madrid, porque es la mejor ciudad del mundo; volver aquí a este club (el Atlético de Madrid), porque es el mejor club del mundo, y aportar mi visión del fútbol, poder ayudar ya sea en las oficinas o en el campo de ayudante, pero sí me gustaría volver aquí y ayudar desde afuera a conseguir trofeos”, avanzó el delantero en su despedida de la afición del Metropolitano.

Ha firmado por dos años, hasta 2028, con opción a otro más por el Orlando City, que lo anunció por todo lo alto. Es una de sus figuras más reluciente, sino la más brillante, de todas las que han pasado por el club a lo largo de su corta historia, fundado en octubre de 2010 y convertido en franquicia de la Major League Soccer estadounidense tres años después, en noviembre de 2013, con permiso de Kaká, su primera gran estrella, fichada en 2014.

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Es el papel que le corresponderá a Griezmann, campeón del mundo, el mejor jugador del triunfo de la selección francesa en la final de Rusia 2018 y también de toda la Eurocopa 2016, perdida en la final en su país. También es doble Balón de Bronce, en 2016 y 2018, y ganador de una Liga Europa y dos Supercopas de España y de Europa con el Atlético de Madrid, del que es su máximo goleador histórico. Un hito.

Indudablemente vigente en el Atlético (ha acabado el curso 2025-26, el décimo de su carrera de rojiblanco, con 56 partidos, 14 goles y 8 asistencias), el cambio es radical entre la exigencia trepidante, máxima competición, de LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones o la Copa del Rey a la Major League Soccer con el Orlando City, cuyo mejor puesto ha sido segundo en 2023.

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Ahora es duodécimo en la Conferencia Este, en la que se inicia un parón hasta el próximo 22 de julio, cuando él ya estará disponible.

Su equipo ha jugado 17 partidos en este curso en la MLS, con siete victorias, dos empates y nueve derrotas.

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Aunque había enderezado su rumbo inicial (cuando el club estadounidense negociaba el fichaje de Griezmann lo dirigía un entrenador distinto, Óscar Pareja, al de ahora, el argentino Martin Perelman, que ejerce desde marzo como técnico interino tras la destitución del primero), sigue en la zona baja, fuera del ‘play off’, aunque está en las semifinales de la Copa US Open.

En su recorrido liguero, fue goleado inicialmente por el Nashville (5-0), el Nueva York City (5-0) y Los Ángeles FC (6-0), aunque también superó al Inter Miami de Lionel Messi o Luis Suárez por 3-4.

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El Orlando City solo tiene cinco jugadores internacionales, por la docena o más del Atlético de Madrid. Uno de ellos, Marco Pasalic, irá al Mundial. También se espera en Estados Unidos, México y Canadá al paraguayo Braian Ojeda.

Griezmann, que llega a un club con un valor de mercado actual de su plantilla de 48,85 millones de euros (el del Atlético, comparativamente, es de 587 millones de euros y el del propio atacante francés es de 10 millones), pasará de jugar en el Metropolitano, con capacidad para 70.000 espectadores y una asistencia media en el actual curso de 60.200 aficionados por encuentro, al estadio Inter&Co con capacidad para 25.000 seguidores.

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Es una estrella más en el tramo final de su carrera para el fútbol estadounidense, como Messi, Luis Suárez, Son Heung Min, Sergio Busquets, Thomas Müller, Marco Reus…

Iñaki Dufour