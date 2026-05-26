Luis de la Fuente: "Soy muy práctico y quiero superarme día a día"

Madrid, 26 may (EFE).- El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, afirmó este martes durante ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE que se considera un "afortunado", porque al principio de su carrera "ni soñaba" con este cargo y se definió como alguien "muy práctico" que quiere mejorar cada día".

"No ha sido un sueño porque ni soñaba con ello. Yo soy muy práctico y voy día a día, queriendo superar lo que he hecho hoy y ser mañana mejor y más y más... Y ese más me ha llevado a estar donde estoy, a base de trabajo, disciplina y superación", señaló 24 horas después de anunciar la lista de 26 jugadores que acudirán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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El técnico explicó que esos son los valores que le inculcaron sus padres, "respeto a uno mismo, para respetar a la gente, y disciplina", porque es "importante intentar manejar cualquier escenario" y "saber estar a la altura de lo que representas".

"Mi equipo dice que esto es un liderazgo democrático, luego la decisión la tomo yo y nadie se molesta, somos amigos. Si no fuera por ese grupo de trabajo no podría estar donde estoy; soy el personaje más visible, pero no el más importante", consideró.

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De la Fuente explicó que en su rutina diaria actual madruga mucho, hace deporte a primera hora de la mañana o a última, porque es una de sus necesidades para poder estar bien, pero "no de puertas para fuera, sino de puertas para adentro, para luego poder sacar lo mejor" de sí mismo.

"Tengo una anécdota con mi padre cuando yo iba siempre a las fiestas de mi pueblo en Haro y me pasaba todos los días de fiesta. Un día, mi padre, que era muy madrugador, me vio que había llegado un poco antes y me dijo '¿me acompañas?', y yo dije 'papá, igual hoy espérame un poquito'... Y me dijo 'hijo te pasas la vida en un sueño' y no lo entendí. Ahora tengo esas disciplinas y luego trabajar mucho. Me apasiona mi trabajo, soy un afortunado de llevar tanto tiempo viviendo de esta profesión maravillosa que es el fútbol. Y me dedico en cuerpo y alma a ello", añadió.

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También explicó que no tiene supersticiones, ni manías para afrontar cualquier competición, independientemente de lo que haya ocurrido en las anteriores, y explicó que para él siempre el partido más inmediato es el más importante, como lo será el primero del Mundial por "lo que supone empezar bien para el aspecto psicológico".

"Es una manera también de que la gente se suelte y eso les va a permitir rendir mejor en los siguientes partidos. Tienen muchas connotaciones muy importantes. No tengo nada en cuenta, no presto atención a esos datos. Seguramente analice otras cosas más importantes. Ese primer partido te da un impulso para afrontar lo siguiente con mucha garantía y, entre otras cosas, yo siempre les digo a los futbolistas que no sabemos si se va a jugar el segundo, no lo sabemos, luego ese es el partido más importante que vamos a jugar", insistió.

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Sobre los recuerdos de su etapa como jugador y la figura del jugador del Athletic Club Chechu Rojo como su gran ídolo, De la Fuente celebró haber tenido la suerte de compartir vestuario con este durante dos años y mantuvo que futbolistas de su época podrían jugar ahora con los cuidados que tienen los actuales.

"Fue un maestro para mí. En mi opinión, cualquiera de los jugadores que hace ya 30 o 40 años hemos estado jugando al fútbol en la élite hubiéramos jugado en igualdad de condiciones, porque entonces ni comíamos, ni entrenábamos, ni teníamos material, ni había nada de las de los cuidados y atenciones que se prestan hoy a un futbolista profesional, que deben ser así. Pero entonces era otra época y no había nada de eso", agregó.

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El seleccionador español fue protagonista de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE y entrevistado por los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE.