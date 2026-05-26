Luis de la Fuente: "El Mundial es el momento de Lamine Yamal"

Madrid, 26 may (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró durante ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE que el Mundial, en el que España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde, es "el momento de Lamine Yamal" y que "debe aprovecharlo" ya que "es muy bueno", pero no sabes "cómo vas a llegar al siguiente Mundial".

"Está ilusionadísimo. Con unas ganas tremendas. Es muy joven pero con una gran madurez. Y sabe que es su momento. Y en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes cómo vas a llegar al siguiente Mundial. Y este es el momento de Lamine Yamal. Él es muy bueno y será más en la medida en que sus compañeros le hagan rendir mejor. Tenemos, en mi opinión, a los mejores del mundo en muchas demarcaciones y eso le va a hacer rendir mejor", aseguró De la Fuente.

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El seleccionador español fue protagonista de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE y entrevistado por los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE.

El evento se celebró en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, fruto de la colaboración entre las tres organizaciones estatales (EFE, RTVE y el Cervantes), y acudieron Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE; Luis Garcia Montero, director del Instituto Cervantes; y Ricardo Leiva Román, director de Deportes del Comité Olímpico Español (COE), entre otras autoridades.

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Este evento tuvo lugar un día después de que De la Fuente diera la lista de 26 convocados para el Mundial, que le permitió "palpar la ilusión de todo un país".

"Esa es la palabra clave: ilusión. Y me siento partícipe de la ilusión y el sentimiento de selección que estamos viviendo ahora. Vamos a intentar mantenerlo lo máximo posible", declaró.

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Entre los convocados incluyó al barcelonista Lamine Yamal, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación de una lesión muscular que le ha impedido disputar la última parte de la temporada. Sin embargo, el seleccionador asegura que espera poder contar con él en una etapa temprana del torneo.

"La situación de los lesionados es buena, en la altura que cada uno tiene en su proceso de recuperación. Todos van a llegar para, siendo optimistas, el primer partido. Luego, ya se valorará si es interesante que juegue el primer partido. Pero nuestra mirada va más allá del primer partido", señaló.

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Otro de los jugadores incluídos es Mikel Merino, quien volvió a tener minutos en el Arsenal el pasado fin de semana tras estar ausente desde finales de enero.

"Mikel Merino presenta muchos valores que tiene esta selección y este equipo. Si tengo que recogerle en brazos a su casa para que venga, lo haré. Mikel Merino hay que esperarle siempre. Está recuperándose bien. Y hay otro aspecto importante, que es que no llegará tan fatigado como otros compañeros. Va a estar en el mejor momento para rendir con nosotros", ponderó.

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Convocatoria sin nombres propios como Álvaro Morata, Dani Carvajal o Álex Remiro, entre otros, que, asegura, no "fue agradable" dejar sin Mundial pero "con honestidad, tienen que entender" su decisión.

Sin Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo García o Fran García -estos tres últimos en la prelista de 55 futbolistas-, el Mundial de este verano será el primero en la historia en el que España no tenga representación de ningún jugador del Real Madrid.

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"Para mí, el equipo más grande que hay es la selección española. No miro la procedencia de los jugadores. Lo importante es que tenemos jugadores españoles orgullosos de representar a un país. Yo soy la única persona que tiene sólo una motivación deportiva en la toma de decisiones, que es buscar lo mejor para mi equipo. Esto es la selección de todo un país", explicó el seleccionador sobre esta circunstancia.

Sí hay ocho jugadores del FC Barcelona. Entre ellos, Eric García, en su primera llamada con la absoluta desde que Luis de la Fuente es seleccionador.

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"Ha estado conmigo en la sub-19, sub-21, Juegos Olímpicos... en la absoluta no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos por diferentes motivos. Ha tenido lesiones en los momentos clave", apuntó.

Un Mundial para el que, aseguró, ya tiene decidido el titular en una de las posiciones que más debate genera en su once titular como es la portería, con Unai Simón, David Raya y Joan García convocados.

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"Parece que a veces se toman las decisiones tirando 'papelitos'. Todas las decisiones se toman tras analizar mucho y conocer la materia prima. En mi opinión, de los diez mejores del mundo seis son españoles; y hemos elegido a tres. Yo sé qué portero va a jugar el primer partido, pero de aquí a entonces puede pasar alguna circunstancia, que ojalá no pase, y tenga que cambiar de idea", declaró.

Torneo al que España llega como campeona de Europa y, para Luis de la Fuente, en la terna de favoritas a ganar.

"Se pierde mucho más que se gana, en la vida y en el deporte. Esa sensación de favoritismo viene desde fuera. Es un Mundial histórico, con hasta diez selecciones capaces de ganar un Mundial. Y estamos entre ellas, pero eso no garantiza que vayamos a ganar", apuntó.