Heridos cerca de diez miembros de un grupo kurdo en un ataque achacado a Irán contra el norte de Irak

Alrededor de una decena de miembros del grupo kurdo Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK) han resultado heridos a causa de un ataque achacado a Irán contra una base en los alrededores de la ciudad iraquí de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

"El régimen iraní atacó las bases del PAK en Erbil con al menos cuatro misiles y drones explosivos", ha dicho el grupo en un comunicado en redes sociales, antes de afirmar que entre los heridos hay cuatro "en estado crítico".

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"El PAK ha sido blanco de ataques constantes desde el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán", ha denunciado, en referencia al acuerdo en vigor desde el 8 de abril para abrir negociaciones de cara a poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

Irán, que por ahora no se ha pronunciado sobre las acusaciones, ha lanzado durante los últimos años ataques contra bases de grupos kurdos en el norte de Irak, acciones intensificadas en respuesta a la citada ofensiva, desatada por sorpresa en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

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