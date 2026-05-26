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España destaca la "eficacia" de las ONGD en los 40 años de cooperación en El Salvador

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La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, ha destacado este martes la "eficacia" de las ONGD, dentro del marco de su visita oficial de dos días a El Salvador para conmemorar el 40 aniversario de la cooperación española en el país y los 25 años de relación con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Durante el acto central en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Granados ha hecho entrega a la titular de Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, de un libro conmemorativo que repasa los hitos de esta colaboración iniciada en 1986.

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"Los avances que se reflejan en la publicación son el resultado del compromiso y del esfuerzo del pueblo salvadoreño y de sus instituciones, subrayando el trabajo de todos los actores de la Cooperación Española", cuya labor, según ha destacado Granados, se trata de una labor "eficaz" e "inseparable de la historia y de los logros de la cooperación española en el país".

La jornada ha incluido una visita al distrito de Suchitoto, donde la delegación española ha supervisado proyectos de agua y saneamiento financiados con una inversión de 70 millones, por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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