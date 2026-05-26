El ministro de Defensa de Pakistán rechaza que Islamabad se una a los Acuerdos de Abraham como exige Trump

El ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, ha rechazado este martes unirse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones políticas y económicas con Israel, como solicita el presidente estadounidense, Donald Trump, en un eventual escenario postbélico en Oriente Próximo.

"Personalmente, no creo que debamos adherirnos a ningún acuerdo de este tipo que entre en conflicto con nuestras ideologías fundamentales. ¿Cómo vas a sentarte a negociar con personas en cuya palabra no se puede confiar ni siquiera por un solo día?", ha asegurado el titular de Defensa de Pakistán, país inmerso en una labor de mediación entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades en el país y la reapertura del paso de Ormuz, escenario de tensiones entre Teherán y Washington.

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De esta forma, ha defendido que Islamabad cuenta con una "postura muy clara" sobre los pactos promovidos por Estados Unidos. "Esto no es aceptable para nosotros", ha señalado en declaraciones a la cadena Samaa TV, ante la que ha recalcado que estaba expresando su opinión personal.

Así, ha alejado que Islamabad se sume a los acuerdos promovidos por Trump durante su primer mandato para normalizar relaciones con Tel Aviv, después de que el jefe de la Casa Blanca vinculara un eventual acuerdo de paz en Irán con que los países de Oriente Próximo se unan a la iniciativa.

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En un mensaje en redes sociales, desveló que ha planteado a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin que "debería ser obligatorio que estos países, como mínimo, se sumen de forma simultánea a los 'Acuerdos de Abraham'", en referencia a un reconocimiento a Israel.

"Es posible que uno o dos tengan razones para no hacerlo, y eso sería aceptable, pero la mayoría deben estar preparados, tener voluntad y ser capaces de hacer que este acuerdo con Irán se convierta en un acontecimiento más histórico de lo que sería de otra forma", subrayó, después de reivindicar el impulso a nivel financiero, económico y social de los pactos.

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