Los resúmenes generados con inteligencia artificial o 'AI Overviews' del Buscador de Google no son capaces de interpretar bien algunas palabras, que confunden con instrucciones, lo que crea problemas para buscar información sobre ellas, aunque la compañía tecnológica ya trabaja para solucionarlo.

Cualquier usuario puede acudir al Buscador de Google para ver el significado de una palabra. Normalmente, basta con escribir la palabra en la barra de búsqueda para que su significado se muestre en la parte superior de los resultados, incluso con indicaciones sobre su pronunciación.

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Algunos usuarios de habla inglesa se han dado cuenta de que si escriben las palabras 'disregard' (desantender, indiferencia), 'stop' (parar) o 'ignore' (ignorar) en el buscador, el significado no aparece y en su lugar la IA lo interpreta como una instrucción, ofreciendo una respuesta como la siguiente: "Entendido. He desatendido su anterior solicitud", como recogen medios especializados como TechCrunch o Macrumors.

Este fallo se vincula a los 'AI Overviews', que ofrecen un resumen de la información buscada generado con inteligencia artificial en la parte superior de los resultados, antes de mostrar los enlaces a páginas web que contienen dicha información.

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En principio, el fallo se puede replicar en el 'Modo IA', donde al escribir, por ejemplo, 'disregard', la IA responde: "Entendido. He cancelado cualquier instrucción o solicitud previa.¿Qué te gustaría hacer ahora?".

Pero si se escribe la palabra en la búsqueda y se selecciona 'Todo', el Buscador muestra la traducción, la pronunciación e incluso listados de sinónimos y antónimos. En el caso de buscar la misma palabra pero en español, desatender, 'AI Overviews' sí incluye primero un resumen con una explicación de su significado.

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Google es consciente del fallo que se produce en 'AI Overviews', como ha confirmado un portavoz de la compañía a Engadget. "Somos conscientes de que las 'AI Overviews' están interpretando erróneamente algunas consultas relacionadas con acciones, y estamos trabajando en una solución que se lanzará próximamente", ha dicho.

También ha confirmado a Macrumors que este fallo no está relacionado con los anuncios hechos la semana pasada en el evento Google I/O 2026, sino que se limita a 'AI Overviews'.

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Google actualizó la semana pasada su Buscador para iniciar en él una nueva era como un servicio preparado para la era de los agentes que trabajan en nombre del usuario, con la implementación de Gemini 3.5, un nuevo diseño dinámico de la barra de búsqueda y la incorporación de 'AI Overviews' en el 'Modo de IA'.