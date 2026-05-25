Mueren tres personas por nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Al menos tres personas han muerto este lunes en bombardeos ejecutados a primera hora del día por Israel contra varios puntos en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, los ataques han alcanzado dos coches y una motocicleta en los alrededores de la localidad de Jarmaq, concretamente en sendas carreteras que conectan la ciudad en Kfar Raman y Jardali.

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El portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido a primera hora del día nuevas órdenes de evacuación para diez localidades en el sur de Líbano --Kfar Raman, Nabatiye al Tahta, Al Luiza, Sajd, Ain Qana, Haruf, Zibdin, Al Dauir, Adshit al Shaqif y Maydun-- de cara a nuevos bombardeos contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá.

"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar con firmeza contra él", antes de reclamar a la población de estas localidades que se aleje "al menos mil metros" de las mismas. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y medios de combate, pone en peligro su vida", ha zanjado.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 3.100 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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