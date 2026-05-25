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Los conciertos de Bad Bunny tendrán un impacto entre los 14 y 28 millones en restaurantes, según Hostelería Madrid

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Los conciertos de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, tendrán un impacto entre los 14 y 28 millones de euros en bares, restaurantes y cafetería, según ha estimado Hostelería de Madrid en un comunicado.

Se prevé la asistencia total de 500.000 personas a los conciertos de la capital, de las cuales se estima que un 40% sean fans procedentes de fuera de la región.

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En concreto, el nivel de gasto de los asistentes (público latino e hispanohablante, de la generación Z y jóvenes millennials) puede oscilar entre los 20 y 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido y tique medio y medio bajo, generando un impacto global en el sector de entre 14 y 28 millones de euros entre los diez conciertos del artista en la capital.

Este impacto supone entre un 7,5% y un 12,7% de los ingresos totales previstos por la entidad de promotores musicales (APM) para los diez conciertos del artista en Madrid, que han estimado entre 185 y 220 millones de euros totales.

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