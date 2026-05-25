Agencias

La OMS eleva a 220 las "muertes sospechosas" por el brote de ébola en la RD del Congo

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Nairobi, 25 may (EFE).- Al menos 220 "muertes sospechosas" por ébola se han registrado ya en la República Democrática del Congo (RDC), informó este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Hay más de 900 casos sospechosos y 220 fallecimientos sospechosos", indicó Tedros durante una reunión ministerial virtual de salud organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA) sobre la situación del ébola en el continente. EFE

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