Inspectores de Hacienda reclaman "respeto" ante las "descalificaciones reiteradas" a su trabajo

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha defendido este lunes la labor del colectivo y ha reclamado respeto ante lo que considera "descalificaciones reiteradas y carentes de rigor" dirigidas contra su función en el sistema tributario español.

En un comunicado, la organización ha denunciado que parte de las críticas vertidas en los últimos tiempos --como por ejemplo tras el caso Shakira-- han traspasado los límites de lo razonable, por lo que considera necesario ofrecer una respuesta "clara y firme" en defensa del trabajo que desempeñan.

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Los inspectores han subrayado que su única finalidad es aplicar el ordenamiento tributario con rigor, equidad y pleno sometimiento a la ley, en beneficio del conjunto de los ciudadanos, que son quienes financian los servicios públicos.

Asimismo, han rechazado la imagen de los inspectores como adversarios del contribuyente, al considerar que se trata de un "error de diagnóstico" que, a su juicio, favorece a quienes eluden sus obligaciones fiscales.

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IHE ha defendido que la crítica es legítima siempre que se base en datos y objetividad, pero ha advertido de que las descalificaciones personales erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

En este sentido, ha destacado la complejidad de su labor, condicionada en gran medida por la normativa vigente, cuya responsabilidad atribuyen al legislador, y no a la Administración ni a los propios inspectores.

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El colectivo ha puesto en valor su trabajo diario tanto en la asistencia e información al contribuyente como en la lucha contra el fraude fiscal, frente a estructuras cada vez más sofisticadas que generan un grave perjuicio a las arcas públicas.

No obstante, ha reconocido que existe margen de mejora en su actuación y que, como en cualquier servicio público, pueden producirse errores, al tiempo que ha recordado que la asociación ha planteado numerosas propuestas de reforma para mejorar la calidad del servicio.

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CASOS DE PRESUNTA "GRAVÍSIMA CORRUPCIÓN"

En paralelo, los inspectores han advertido del contexto actual marcado por la incertidumbre o los casos de presunta "gravísima" corrupción "de quienes deberían ser un ejemplo de transparencia, austeridad y pulcritud en el uso de los recursos públicos".

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A ello se suman, según los inspectores, las dificultades económicas crecientes que soportan los ciudadanos: la necesidad, cada vez más acuciante, de acceder a un empleo estable y de calidad; el encarecimiento de bienes esenciales como la vivienda, la cesta de la compra o los suministros básicos; la pérdida continuada de poder adquisitivo de las familias; la situación derivada de la no deflactación de la tarifa del IRPF; y el peso que recae sobre la clase media trabajadora, que sostiene la mayor parte de los impuestos.

Por último, IHE ha alertado sobre lo que considera riesgos, como los acuerdos bilaterales de financiación autonómica con Cataluña, que podrían afectar a la caja común y a la base de datos tributaria, así como sobre posibles cambios en los procesos de selección de altos funcionarios, y ha hecho un llamamiento a un debate fiscal "riguroso y respetuoso" acorde con un Estado social y democrático de derecho.

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