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Gavi: "Voy a darlo todo para traer la Copa del Mundo a casa"

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El centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha asegurado que este Mundial 2026, el segundo que disputará en su carrera, sabrá "distinto" por todo "el sufrimiento" de los últimos meses, en los que ha tenido que recuperarse de su grave lesión, y ha prometido que dará "todo" para tratar de llevar la Copa del Mundo "a casa".

"¡Un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial representando a mi país! Pero este va a saber distinto después de todo el sufrimiento, de caer y levantarse dos veces en tres años, pero os aseguro que voy a dar todo lo que esté en mi mano para poder traernos la Copa del Mundo a casa", señaló en la red social X.

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El andaluz, que ya jugó el Mundial de Catar 2022, no pudo estar en la última Eurocopa tras lesionarse la rodilla a finales de 2023. Otra grave lesión, una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con lesión del menisco lateral, le ha privado de jugar gran parte de la temporada con el conjunto azulgrana.

Sin embargo, los minutos ofrecidos por Hansi Flick en el tramo final del curso le han permitido recuperar el tono físico. "¡Es un orgullo y un honor estar en esta lista de 26, vamos a hacer que vosotros también estéis igual de orgullosos! #VamosEspaña", concluyó.

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