El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, reelegido para otro mandato de un año

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha sido reelegido este lunes para otro mandato de un año al frente del legislativo, una votación celebrada en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un acuerdo de paz.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, Qalibaf se ha hecho con 235 votos, muy por delante de Mohamad Taqi Naqd Alí, en segundo lugar con 29 apoyos. Por su parte, Alí Nikzad ha sido reelegido como vicepresidente del Parlamento.

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Las elecciones, celebradas en persona y con voto directo, consolidan a Qalibaf como una de las figuras políticas más influyentes en el país asiático. Qalibaf fue elegido presidente del Parlamento en mayo de 2020, tras ser alcalde de la capital, Teherán, entre 2005 y 2017.