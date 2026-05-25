El Ibex 35 sube un 2,24%, hasta rozar los 18.400 puntos, al calor del posible acuerdo de paz EEUU-Irán

El Ibex 35 ha cerrado la jornada de este lunes con un incremento del 2,24%, hasta situarse en los 18.387,4 puntos, por lo que el selectivo se ha impulsado más de 400 puntos en una sola sesión al calor del posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

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Sin embargo, Trump avisó de que en ningún caso firmará un acuerdo precipitado porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien". "Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", aseguró Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".

Pese a la reacción positiva de los mercados, los analistas de Renta 4 recuerdan que el acuerdo "aún no está firmado". "Trump no parece tener prisa a pesar de la "inminencia" del acuerdo prometida desde hace días, y queda por ver la respuesta iraní oficial, con rumores de descontento ante temas relevantes sin respuesta (desbloqueo de activos congelados)", exponen.

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En el plano empresarial y fuera del selectivo, cabe reseñar que OHLA obtuvo un resultado neto atribuido de 7,8 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 21,8 millones del mismo periodo de 2025, lo que catapultaba su subida en el continuo al 14% este mediodía.

En este contexto, los valores más alcistas este lunes han sido BBVA (+4,12%), Banco Santander (+4,07%), IAG (+3,74%), Amadeus (+3,15%), Sacyr (+3,09%) e Indra (+2,85%). Por otro lado, solamente tres valores han cerrado la jornada con descensos: Repsol (-2,29%), Telefónica (-0,27%) y Enagás (-0,06%).

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La euforia ha sido común en los principales mercados europeos. El FTSE 100 británico ha subido un 0,22%; el CAC 40 francés, un 1,84%; el DAX alemán, un 2,03%; y el FTSE MIB italiano, un 1,50%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent ha visto como su precio caía un 5,93% al cierre de la sesión europea, hasta 97,45 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 90,91 dólares, un 5,89% menos.

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Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído hasta el 3,368%, desde el 3,468% del cierre del viernes. El diferencial frente al bono alemán, la conocida como prima de riesgo, ha caído nueve décimas, hasta los 42,1 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,34% frente al dólar al finalizar la sesión europea. El tipo de cambio se situaba así en 1,1643 dólares por cada euro.

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